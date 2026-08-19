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El País Información Policiales

Siniestro fatal en Bulevar Artigas y Joaquín Suárez: mujer murió tras ser atropellada por un ómnibus

El conductor de 43 años fue detenido mientras la policía realiza pericias y analiza las cámaras de seguridad para aclarar lo sucedido. La víctima aún no pudo ser identificada.

El País
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19/08/2026, 18:02
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Cruce donde ocurrió el siniestro de tránsito fatal.
Cruce donde ocurrió el siniestro de tránsito fatal.
Foto: captura Google Maps.

Un siniestro de tránsito fatal tuvo lugar este miércoles en Bulevar General Artigas y Avenida Joaquín Suárez, donde una mujer mayor de edad murió tras ser atropellada por un ómnibus de la empresa Cutcsa.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, por causas que aún están siendo investigadas por la Policía, el ómnibus colisionó con la peatona que falleció en el lugar.

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Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada. Su fallecimiento fue confirmado por personal médico de SUAT sobre las 15:20 horas.

Ómnibus de Cutcsa. Foto: Archivo El País.

Por su parte, el conductor del vehículo, un hombre de 43 años, fue detenido y se encuentra a disposición de Fiscalía.

En el lugar trabajó personal policíal y de Policía Científica. El tránsito debió ser interrumpido para que se realicen las pericias. Además, se revisarán las cámaras de videovigilancia de la zona, así como del ómnibus. También se tomarán declaraciones a testigos del siniestro.

En cuanto a la Fiscalía, dispuso pericias urgentes, el relevamiento de cámaras y examen forense del cuerpo de la fallecida.

Incautan una mochila con siete armas de fuego y un hombre fue detenido

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este miércoles sobre la incautación de un total de siete armas de fuego en el marco de un operativo en el barrio Marconi. Además, un hombre fue detenido.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia policial, durante el despliegue de un procedimiento del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), se realizó una intervención en Pasaje B y 150, luego de que se detectaran mediante el sistema ShotSpotter varias detonaciones de arma de fuego.

Pistolas incautadas.
Pistolas incautadas.
Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

En el lugar, los efectivos comenzaron a seguir a dos hombres que se trasladaban en una moto, cuyo acompañante portaba en su mano un arma de fuego, perdiéndolos de vista posteriormente.

Momento después, efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) ubican al acompañante de la moto caminando. El individuo intentó darse a la fuga siendo luego interceptado y detenido por las autoridades. Allí se le incautó una mochila que contenía siete pistolas.

Policía Científica trabajó en el lugar.

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