Homicidio en Marconi: un joven de 20 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego en la cabeza

Un joven de 20 años fue asesinado en la tarde de este viernes en el Pasaje 50 y Pasaje 21 del barrio Marconi de Montevideo. La víctima, que era poseedora de antecedentes penales, presentaba una herida de arma de fuego en su cabeza.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, sobre las 15:30 horas efectivos concurrieron al lugar luego de que el sistema ShotSpotter registrara disparos de arma de fuego en la zona.

Una vez en el lugar, el personal policial preservó la escena y solicitó intervención de Policía Científica. Una emergencia médica en el lugar constató el fallecimiento del joven, que portaba una tobillera electrónica de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).

Además, en la escena fueron encontradas 14 vainas, dos ojivas y un cartucho calibre 9 milímetros. La investigación se centra en esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Policía Científica. Foto: Estefanía Leal/El País.

Encontraron el cadáver de un hombre tras la bajada del agua en el río Olimar

Policías del departamento de Treinta y Tres hallaron sobre el mediodía de este viernes restos humanos ubicados en predios municipales cercanos al cruce de las rutas 8 y 19, próximo a la costa del río Olimar.

Según informó la Jefatura de Policía local, los restos fueron encontrados entre malezas y arbustos de la zona. Durante los últimos días, ese sector había estado cubierto por las aguas tras la crecida del río.

Antiguos puentes sobre el Rio Olimar Grande a la llegada a la ciudad de Treinta y Tres, ND 20230731, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Luego de que fueran retirados, las autoridades constataron que los restos —que se encontraban en un avanzado estado de descomposición—correspondían a un hombre mayor de edad.

En el caso intervino la Fiscalía Departamental de 1er. Turno, Policía Científica y un médico forense. En ese sentido, los restos serán trasladados al Instituto Técnico Forense (ITF) de Montevideo para que se le realicen estudios.