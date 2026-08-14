Extraditaron desde Argentina y formalizaron al segundo sospechoso por el triple homicidio en Cerro Norte

El Ministerio del Interior comunicó en la tarde de este viernes que fue extraditado desde Buenos Aires y formalizado en Uruguay el segundo autor del triple homicidio en el barrio Cerro Norte de Montevideo el pasado 24 de mayo. En el ataque fue asesinada una mujer de 35 años, así como dos hombres de 29 y 23 años.

Se trata de un joven de 19 años que, así como el primer detenido, se había fugado hacia Argentina tras el crimen. Tras una orden de captura internacional, fue detenido el pasado mes de julio y ayer extraditado.

En las últimas horas fue formalizado por ser presuntamente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado en concurso, y deberá cumplir con una medida cautelar de prisión preventiva hasta los últimos días del 2026.

El otro joven de 18 años, formalizado este miércoles, cumplirá con 180 días de prisión preventiva.

Cómo fue el triple homicidio

El hecho ocurrió en las calles Egipto y Estados Unidos. Además de los tres asesinados, otras dos personas quedaron gravemente heridas tras el ataque a balazos. Varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa.

Guardia Republicana. Foto: archivo/El País.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron a dos hombres muertos por disparos de arma de fuego y otras tres heridas de gravedad, a las que trasladaron al Hospital del Cerro. Más tarde murió una de las tres personas, la mujer de 35 años, quien contaba con antecedentes penales.

Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, en el lugar funcionaba una boca de venta de drogas que estaba siendo investigada.