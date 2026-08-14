Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Reclamó dinero que se le debía y lo citaron en la frontera: lo amenazaron de muerte y golpearon con un bate

El empleador, dueño de un comercio en el Chuí, obligó a la víctima a borrar los chats que tenía con él y lo llevó a un campo para golpearlo. La víctima logró escapar y llamó a la Policía.

El País
El País
14/08/2026, 15:06
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Bate de béisbol sobre el pasto.
Bate de béisbol sobre el pasto.
Foto: Freepik.

Un hombre de 31 años fue condenado luego de amenazar de muerte y golpear con un bate a un guardia de seguridad que había trabajado en su comercio, según informó la Jefatura de Policía de Rocha. El incidente ocurrió luego de que la víctima reclamara por haberes adeudados.

Según reconstruye la información policial, el hombre había trabajado en un comercio del Chuí. Su antiguo empleador, de nacionalidad brasileña, le pidió a la víctima que fuera a una estación de servicio de la ciudad brasileña para conversar acerca de la indemnización que había reclamado.

Evacuaron una escuela en el Chuy tras el hallazgo de una carta amenazante en el despacho de la directora

Patrullero, móvil policial
Patrullero, móvil policial
Foto: archivo El País.

El hombre aceptó y fue hasta la estación de servicio. Allí, su jefe le pidió que se subiera con él a una camioneta, que era conducida por otra persona. El vehículo tomó la ruta 19, y, durante el recorrido, el empleador amenazó a la víctima de muerte y lo obligó a borrar los chats que había mantenido con él. Luego, al descender del vehículo, fue golpeado con un bate béisbol hasta que logró huir hasta un campo lindero y llamar a la Policía.

Un grupo de agentes logró encontrar a la víctima cerca del kilómetro 3 de ruta 19. Los móviles que estaban cerca de la zona fueron informados de lo sucedido y ubicaron al agresor, que estaba en su vehículo con el bate.

La fiscal encargada del caso dispuso forense para la víctima, relevamiento de cámaras, acta a los involucrados y documentación por parte de Policía Científica. El agresor, un brasileño de 31 años, fue condenado por un delito de violencia privada a través de un proceso abreviado y cumplirá tres meses de libertad a prueba. Entre las medidas, se le aplicó una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros a la víctima.

Brasil suspendió los "lives" de la plataforma Discord luego de la muerte de una adolescente de 13 años

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Rocha

Te puede interesar