Evacuaron una escuela en el Chuy tras el hallazgo de una carta amenazante en el despacho de la directora

La escuela Nº107 de la ciudad de Chuy, en el departamento de Rocha, debió ser desalojada sobre la mañana de este jueves de manera preventiva luego de que se encontrara una carta dirigida a la directora del centro educativo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha, al lugar acudió personal de Bomberos, agentes policiales, personal de Investigaciones y de Policía Científica. Las autoridades no hallaron ningún elemento que sea presumiblemente un aparato explosivo.

Policía Científica. Foto: Estefanía Leal/El País.

En cuanto a la carta, fue escrita en una hoja A4 y dejada en el despacho de la directora del centro educativo.

De acuerdo al citado medio, parte de la carta dice que "va a explotar toda la escuela" y "tengan cuidado con lo que dicen de vanessa (sic)".

La escuela se encuentra en Andreoni entre Magallanes y Laguna de Rocha, cercano a la línea internacional con Brasil y próximo al destacamento de Bomberos de la ciudad.

Cinco vehículos involucrados en un grave siniestro de tránsito

Un grave siniestro de tránsito múltiple ocurrió en la noche de este miércoles en ruta 102 y Camino Siete Cerros, en las inmediaciones del estadio Campeón del Siglo, en el noreste de Montevideo. El incidente involucró a cinco vehículos y resultó con varios lesionados, entre ellos una persona que era trasladada a un refugio en un patrullero.

Policía Caminera informó que el siniestro se produjo aproximadamente a las 20:00 de este miércoles. Un auto que iba por la 102 de este a oeste y pretendía girar a la izquierda para agarrar Camino Siete Cerros fue embestido por un vehículo policial. A su vez, el primer vehículo fue impactado frontalmente por dos vehículos particulares que circulaban en sentido contrario por la misma ruta.

Siniestro de tránsito en la ruta 102 esquina Camino Siete Cerros. Foto: Policía Caminera

El primer vehículo era conducido por una mujer de 35 años que resultó ilesa, pero a su acompañante de 33 años se le diagnosticó un traumatismo leve con alta médica en el lugar. Un niño de siete años que iba en el mismo auto sufrió politraumatismos leves y fue llevado al Hospital Pereira Rossell para una revisión y rápida atención.

En el patrullero, de la Jefatura de Policía de Canelones, manejaba una agente de 37 años quien sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladada al Hospital Policial. A su acompañante le dieron de alta en el lugar porque solo sufrió algunos golpes. Llevaban a un hombre de 36 años hacia un refugio, pero él sufrió "rotura de huesos de la nariz".

Un tercer vehículo era manejado por una mujer de 41 años que sufrió un golpe en el pecho y otro en una pierna con posible fractura, y fue trasladada a un sanatorio privado.

Otra mujer de 34 años manejaba el cuarto vehículo, pero solo sufrió un golpe leve y le dieron de alta allí mismo.

El quinto vehículo involucrado es una moto de la Policía Caminera que sufrió "daños estructurales" al ser impactada por uno de los autos mientras participaba de un control de rutina en la zona, pero ningún trabajador de esa fuerza resultó lesionado.