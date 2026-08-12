Ataque a balazos en Piedras Blancas: mataron a una joven de 24 años y un hombre de 57 resultó herido

Una joven de 24 años murió durante la mañana de este miércoles en un centro asistencial tras ser atacada a balazos en el barrio Piedras Blancas de Montevideo. La víctima iba acompañada por otro hombre de 57 años que sufrió heridas y una mujer de la misma edad que resultó ilesa.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, sobre las 05:47 de la madrugada efectivos concurrieron al cruce de Camino Teniente Galeano y Lorenzo Battle Pacheco tras un aviso de una persona herida de arma de fuego.

En el lugar se encontraron a la joven herida de gravedad. En un primer momento fue trasladada a un centro asistencial y luego al sanatorio del Servicio Médico Integral (SMI), donde se constató su muerte a las 08:10 por la gravedad de sus lesiones.

El hombre que la acompañaba fue herido por un disparo en una de sus piernas y atendido en un centro de salud. Actualmente se encuentra fuera de peligro.

Según los investigadores, las víctimas iban a pie cuando fueron abordadas por un hombre que realizó los disparos y luego se fugó del lugar. La Policía realizó un relevamiento de la escena. El resto de las actuaciones son llevadas adelante por la Fiscalía de Homicidios de 4.º Turno.

Policía Científica. Foto: Estefanía Leal/El País.

Un hombre de 80 años falleció tras atropellar a una vaca suelta en la ruta

Un hombre de 80 años murió luego de embestir a una vaca que estaba suelta en la ruta 39, que conecta la ciudad de Maldonado con Aiguá. Él iba de sur a norte en su camioneta sobre las 20:00 de este martes y, tras chocar contra el animal, cambió de senda, despistó e impactó "contra una alcantarilla", según informó Policía Caminera.

El hombre era el único ocupante de la camioneta. La vaca también murió en el siniestro. El parte policial indica que el animal tenía caravana y ya fue identificado el propietario.

La carretera, pese al siniestro, no se cerró al paso de otros vehículos.