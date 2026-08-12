Tragedia en Melo: una mujer de 92 años murió tras incendiarse la casa en la que vivía

Una tragedia se vivió en la mañana de este miércoles en Melo, ciudad del departamento de Cerro Largo. En una vivienda de la calle Alfonso VIII se registró un incendio que provocó la muerte de la propietaria de la casa, una mujer de 92 años.

Información de la Jefatura de Policía de Cerro Largo indica que, tras una alerta ingresada al servicio de emergencias 9.1.1, efectivos de la seccional y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) acudieron de inmediato al lugar y constataron "la presencia de un foco ígneo" en el interior de la casa.

"En la escena se asistió a la víctima, quien presentaba quemaduras de entidad. Fue trasladada de urgencia al hospital local por la unidad policial". "Pese a los esfuerzos del personal médico del centro asistencial, se constató su fallecimiento minutos después de su ingreso", apunta el parte policial.

Vivienda de Cerro Largo en la que se produjo un incendio fatal. Foto: Jefatura de Policía

Bomberos trabajaron en la vivienda para extinguir el fuego y realizar un peritaje. También trabajó en el lugar personal de Policía Científica para recabar indicios de cómo se originó el incendio. Ahora la Fiscalía investiga el caso.

Un hombre de 80 años falleció tras atropellar a una vaca suelta en la ruta; el animal también murió

Por otro lado un hombre de 80 años murió luego de embestir a una vaca que estaba suelta en la ruta 39, que conecta la ciudad de Maldonado con Aiguá. Él iba de sur a norte en su camioneta sobre las 20:00 de este martes y, tras chocar contra el animal, cambió de senda, despistó e impactó "contra una alcantarilla", según informó Policía Caminera.

Camioneta que participó de siniestro de tránsito fatal. Foto: Policía Caminera

El hombre era el único ocupante de la camioneta. La vaca también murió en el siniestro. El parte policial indica que el animal tenía caravana y ya fue identificado el propietario.

La carretera, pese al siniestro, no se cerró al paso de otros vehículos.