Un hombre de 80 años falleció tras atropellar a una vaca suelta en la ruta; el animal también murió
La camioneta iba de sur a norte por la ruta 39, que conecta Maldonado con Aiguá, cuando chocó contra la vaca que tenía caravana y que ya se sabe quién era su propietario.
Un hombre de 80 años murió luego de embestir a una vaca que estaba suelta en la ruta 39, que conecta la ciudad de Maldonado con Aiguá. Él iba de sur a norte en su camioneta sobre las 20:00 de este martes y, tras chocar contra el animal, cambió de senda, despistó e impactó "contra una alcantarilla", según informó Policía Caminera.
El hombre era el único ocupante de la camioneta. La vaca también murió en el siniestro. El parte policial indica que el animal tenía caravana y ya fue identificado el propietario.
La carretera, pese al siniestro, no se cerró al paso de otros vehículos.
Siniestro de tránsito fatal en ruta 6 deja dos hombres fallecidos tras chocar contra una columna
Por otro lado, también este martes dos personas murieron tras un siniestro de tránsito que tuvo lugar en ruta 6 y Camino a la Calera, en la senda de ingreso a Montevideo.
Caminera informó que una moto que se trasladaba hacia Montevideo de este a oeste con dos ocupantes despistó en el camino y chocó contra una columna metálica de alumbrado público que se encuentra en el cantero central de la ruta, lo que provocó la muerte de ambos pasajeros en el lugar.
El vehículo era conducido por un hombre de 39 años que llevaba como acompañante a otro de 38. Las causas del siniestro aún se intentan determinar.
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