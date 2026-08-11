Siniestro de tránsito fatal en ruta 6 deja dos hombres fallecidos tras chocar contra una columna

Dos personas murieron durante la mañana de este martes tras un siniestro de tránsito que tuvo lugar en ruta 6 y Camino a la Calera, en la senda de ingreso a Montevideo.

Según informó Policía Caminera, una moto que se trasladaba hacia Montevideo de este a oeste con dos ocupantes despistó en el camino y chocó contra una columna metálica de alumbrado público que se encuentra en el cantero central de la ruta, provocando la muerte de ambos pasajeros en el lugar.

El vehículo era conducido por un hombre de 39 años que llevaba como acompañante a otro de 38. Las causas del siniestro aún se intentan determinar.

Los dos pasajeros de la moto murieron tras chocar contra una columna de alumbrado público. Foto: Policía Caminera.

Niña de dos años fue atacada por perro cruza con pitbull

Por otro lado, una niña de dos años fue herida en el rostro, cráneo y un brazo tras ser atacada por un perro cruza con pitbull en el departamento de Lavalleja, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado. Si bien la menor fue internada primero en el Hospital de Minas, luego fue derivada al hospital Pereira Rossell.

El incidente ocurrió el domingo por la tarde. Según reconstruye la información policial, la niña se encontraba en las inmediaciones de un taller ubicado en el barrio La Plata junto a su padre cuando se acercó al animal y lo abrazó. El perro la atacó, hiriéndola en el cráneo, el rostro y el brazo derecho.

Perro de raza pitbull Foto: Canva

La niña permanece internada en el Pereira Rossell, donde se encuentra en observación sin riesgo de muerte tras suturarle las heridas.