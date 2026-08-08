Salto: dos personas murieron en las últimas horas tras siniestros de tránsito en el mismo punto de la ciudad

Dos personas murieron en las últimas horas a raíz de diferentes siniestros de tránsito en el mismo punto de la ciudad de Salto. Según informó Policía Caminera, ambos accidentes ocurrieron a escasos metros de distancia -uno en la madrugada y otro al mediodía- en el mismo punto de la ciudad: Ruta 3 y Avenida Pascual Harriague.

Se trata del Bypass que une la Ruta 3 con la Ruta 31, en el acceso a Barrio Artigas, en la la zona sureste de la ciudad.

La particularidad de los dos casos, es que ambos se registraron en el mismo by pass que une la ruta 3 con la 31, a la altura de la avenida Concordia y el punto de acceso al barrio Artigas, esto es en las postrimerías sureste de la ciudad litoraleña.

El primer siniestro ocurrió sobre las 5:20 de la madrugada cuando dos motos que circulaban en sentido contrario impactaron por causas a determinar.

Como consecuencia, un motociclista de 52 años murió en el lugar. El otro motociclista, de 25 años, fue diagnosticado como "politraumatizado grave" y trasladado al Hospital de Salto.

La víctima se desempeñaba como electricista en el frigorífico La Caballada.

Un hombre de 52 años murió en la madrugada de este sábado. Foto: Policía Caminera

El segundo hecho ocurrió sobre las 13:00 de este sábado e involucró a tres vehículos. Según indicaron fuentes de Caminera a El País, dos motos que circulaban en sentido contrario impactaron entre sí.

Tras el choque, el conductor de una de las motos -un joven de 20 años- fue embestido por un camión que circulaba en sentido contrario y falleció en el lugar. La conductora de la otra moto fue trasladada en estado grave.

Ambos casos conmocionaron a esa zona de la ciudad salteña, compuesta mayormente por cooperativas de viviendas, ya que todos los involucrados eran personas conocidas en el lugar. La Fiscalía de Salto tomó cartas en el asunto.