Detuvieron en Uruguay a dos franceses requeridos por Interpol Argentina por intentar enviar droga a Europa

Dos ciudadanos franceses que eran requeridos por Interpol Argentina -por una presunta participación en un intento de exportación de cocaína a Francia y Bélgica- fueron detenidos en el mes de mayo en Uruguay. El hecho fue difundido por el Ministerio del Interior este sábado, cuando se levantó la reserva del caso.

Según informó la cartera, la alerta roja de Interpol Argentina se debía a que habían intentado exportar mediante tres encomiendas consistentes en paquetes rectangulares, con una inscripción visible de un alacrán o escorpión, unos 37 kg de cocaína con destino a las ciudades de Lyon y París en Francia, así como también a Bélgica.

Los ciudadanos franceses fueron detenidos el 1º de mayo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, al llegar desde Ezeiza, tras constatar que viajaban con documentación apócrifa.

El 23 de junio, tras recibir el pedido formal de extradición a Argentina, fueron entregados a Interpol Argentina en el Puerto de Montevideo.

Según informó La Nación en junio, los franceses fueron identificados como Ahmed Adda Belkocir, de 46 años, e Isaac Ben Daoude de 36 años.