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El País Información Policiales

Femicidio en Tres Cruces: dictan 180 días de prisión preventiva para el hombre imputado por el crimen

Fiscalía formalizó al hombre de 47 años por femicidio muy especialmente agravado. Cumplirá la medida cautelar hasta febrero de 2027 mientras avanzan pericias psiquiátricas.

El País
El País
07/08/2026, 15:10
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Operativo Policial en Tres Cruces
Operativo Policial de la Guardia Republicana en la zona de la terminal de Tres Cruces.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

La Fiscalía de Homicidios de 2do. Turno formalizó este viernes al hombre de 47 años que asesinó a puñaladas a su pareja de 26 dentro de una veterinaria del barrio Tres Cruces de Montevideo el pasado domingo.

El hombre, que se encontraba internado en un centro de salud, fue imputado tras ser dado de alta como "presunto autor de un delito de Homicidio muy especialmente agravado por femicidio", según informó Fiscalía en un comunicado.

Imputaron por femicidio a hombre que mató a su pareja en Durazno; fue internado en un centro de salud mental

El imputado estará en prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación. La familia de la víctima, representada por el abogado Jorge Barrera, fue notificada de la fecha de vencimiento de la prisión preventiva, que está dispuesta para el 3 de febrero de 2027.

Por otro lado, al hombre será sometido a una pericia psiquiátrica, según pudo saber El País. En ese sentido. se evaluará su patología, comportamiento a seguir "y si están dadas las condiciones para cumplir la medida cautelar en prisión efectiva", indica el dictamen judicial.

Fiscalía General de la Nación.
Fachada de la Fiscalía General de la Nación.
Foto: Archivo El País

Los detalles del crimen en Tres Cruces

La joven de 26 años fue asesinada en una veterinaria de Duvimioso Terra y Goes, en el barrio Tres Cruces el pasado domingo.

La Policía concurrió al lugar porque testigos llamaron al 9.1.1 para denunciar un caso violento sobre las 19:15 de ese día y, cuando funcionarios de la seccional cuarta concurrieron al local, encontraron ya muerta a la mujer.

El cuerpo tenía "múltiples heridas de arma blanca" y a su lado estaba el hombre de 47 años.

"Según información relevada en el lugar, ambos serían pareja y empleados del mismo comercio", añade un comunicado del Ministerio del Interior, que indica que previamente no se registraban denuncias policiales por violencia doméstica.

Móvil policial en operativo; patrullero.
Móvil policial en operativo nocturno.
Foto: Archivo El País

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