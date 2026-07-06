Imputaron por femicidio a hombre que mató a su pareja en Durazno; fue internado en un centro de salud mental

La Fiscalía Departamental de Durazno de 2do Turno imputó este lunes al hombre que el pasado sábado asesino a su pareja en presencia de cuatro menores de edad. La víctima estaba estaba cuidando a tres niñas y junto a ellas se encontraba un adolescente que es hijo de ambos.

Según informó Fiscalía, el individuo fue imputado "como presunto autor de un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido frente a menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio".

Además, al hombre se le realizó una pericia psiquiátrica que no pudo determinar su condición de inimputabilidad. Aún así, se le dispuso una medida cautelar de internación en un centro de salud mental por un lapso de 120 días o hasta que concluya el resultado de otra pericia psiquiátrica que fue solicitada en la audiencia y que será realizada por una junta médica.

Patrullero de Policía Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

El caso

La Jefatura de Policía de Durazno informó el pasado sábado sobre un caso de femicidio ocurrido en el pueblo Ciudad del Carmen, donde una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja sobre las 06:20 de la mañana.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia policial, el crimen se dio en la vivienda de la víctima, quien se encontraba cuidando a tres niñas de 8, 11 y 12 años. Además, en el lugar también estaba el hijo de la mujer, de 13 años.

De acuerdo a elementos recogidos en el marco de la investigación, la víctima fue asesinada con un arma blanca por parte de su pareja, un hombre de 41 años que tras varias horas, fue capturado por la Policía en el departamento.

La detención se produjo la tarde de el sábado en una zona rural ubicada aproximadamente a seis kilómetros del lugar del crimen.

Por otro lado, desde la jefatura detallaron que no hay registros previos de denuncias por violencia doméstica entre la pareja.