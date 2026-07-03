Confirman la condena a siete años de cárcel contra el joven que mató a su amigo con una chumbera en Tacuarembó

La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa y dejó firme la condena a siete años de penitenciaría impuesta a un hombre como autor de un delito de homicidio en reiteración real con un delito de lesiones personales agravadas, ambos cometidos a título de dolo eventual, por un hecho ocurrido en febrero de 2022 en Tacuarembó. El caso refiere al homicidio de Facundo Cuadrado, de 18 años, que murió tras recibir un disparo con una chumbera que le efectuó un amigo.

Desde el inicio, la Fiscalía sostuvo que la conducta debía ser calificada como homicidio y lesiones personales agravadas a título de dolo eventual. La acusación entendió que, aunque el imputado no hubiera tenido la intención directa de provocar la muerte de su amigo, conocía las características y el potencial lesivo del arma utilizada y, pese a prever que disparar en dirección a personas podía ocasionar lesiones graves o incluso la muerte, decidió continuar con su conducta, aceptando ese riesgo.

La Fiscalía también destacó que el rifle empleado era un arma de alta potencia equipada con mira telescópica y que los disparos fueron realizados hacia el lugar donde se encontraban las víctimas, circunstancias que evidenciaban que el resultado lesivo era objetivamente previsible.

Por mayoría, la Suprema Corte de Justicia desestimó todos los agravios planteados por la defensa y confirmó íntegramente la condena, entendiendo que "no existieron errores de procedimiento ni una valoración arbitraria de la prueba" y señalaron que "las distintas instancias judiciales fundamentaron adecuadamente sus conclusiones", señaló Fiscalía.

Manifestación en Tacuarembó en reclamo de justicia para Facundo Cuadrado. Foto: Archivo

El caso

Facundo Nicolás Cuadrado Rodríguez, de 18 años, perdió la vida el 20 de febrero de 2022. En su momento, la fiscal Mabel Brites solicitó que el acusado sea condenado a 12 años de prisión efectiva, “con el descuento de la preventiva cumplida”.

Según el documento de la acusación al que accedió El País, este había acudido junto a cinco amigos a un campamento en las sierras. En un momento uno de ellos -el dueño del establecimiento- se apartó hasta una casa cercana para buscar cervezas. Luego tomó una chumbera de aire comprimido, se posicionó detrás de “unas ondulaciones” en el campo, a escasos metros de sus amigos, “apuntó” y tiró.

Efectuó “al menos” dos disparos que impactaron en el cuerpo de Facundo -que cayó al suelo con dificultades para respirar- y en el brazo de otro de los jóvenes. Este último no tuvo mayores complicaciones, pero Facundo estuvo más de un mes en coma con una muerte cerebral.

El informe forense realizado especifica que el paciente ingresó con un “paro cardiorespiratorio”, provocado por “una lesión penetrante en el tórax”, que generó lesiones en el pulmón del paciente con abudante sangrado.