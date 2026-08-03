Brutal golpiza contra dos adolescentes en Rivera: ambas víctimas sufrieron lesiones

Dos nuevos episodios policiales recientemente ocurridos en Uruguay están bajo investigación: una brutal golpiza contra dos adolescentes en Rivera y el asesinato de un hombre de 38 años en Pando (Canelones). Eso se suma al presunto femicidio registrado en las últimas horas en Tres Cruces, Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de Rivera en un comunicado, las dos adolescentes agredidas tienen 17 años. Una sufrió una herida cortante en el labio inferior, escoriaciones en un codo y en una rodilla y quedó pendiente de una tomografía. La otra sufrió un hematoma en el labio inferior, un edema en una mejilla y escoriaciones en el cuello. Una de las dos fue trasladada por policías a un sanatorio debido a que había convulsionado, permaneció internada y fue dada de alta horas más tarde.

El parte policial indica que en la madrugada del domingo las dos adolescentes "se encontraban en la acera frente a un bar en la calle Joaquín Suárez", en el barrio Centro, cuando aparecieron varias mujeres que "sin mediar palabras empezaron a agredirlas con golpes de puño en el rostro, a una la tiraron al suelo y empezaron a agredirla a puntapiés".

El medio local Rivera Noticias difundió un video tomado por un testigo. Allí puede verse que la golpiza se dio en una zona en la que se habían concentrado varios jóvenes. Sin la intervención de ningún testigo para frenar el ataque, las víctimas recibieron golpes incluso cuando ya estaban en el piso.

Advertencia: las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.

Por otro lado, la Jefatura de Policía de Canelones informó de un homicidio en Pando. El ataque a balazos ocurrió en Venezuela y Continuación Piedra. Los funcionarios fueron alertados de una persona herida de arma de fuego, pero cuando llegaron la víctima ya había sido trasladada por particulares a un sanatorio.

Un hombre declaró que dos personas iban a bordo de una moto e intentaron dispararle, pero él se reguardó en su casa y, una vez que escuchó dos detonaciones, salió nuevamente a la calle y encontró herido al hombre de 38 años, quien no tenía antecedentes penales.

La víctima ingresó al sanatorio con dos disparos en el pecho y los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Ahora la investigación a cargo de la Fiscalía y con la ayuda del Departamento de Homicidios intentará determinar responsabilidades.

Mujer de 26 años fue asesinada a puñaladas en un comercio del barrio Tres Cruces: su pareja fue detenida

Por otro lado, una joven de 26 años fue asesinada en un comercio de Duvimioso Terra y Goes, en el barrio Tres Cruces de Montevideo, y el principal sospechoso del crimen es su pareja, un hombre de 47 años que trabajaba en el mismo lugar.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, el caso se investiga como un homicidio por violencia basada en género. La Policía concurrió al lugar porque testigos llamaron al 9.1.1 para denunciar un caso violento sobre las 19:15 de este domingo y, cuando funcionarios de la seccional cuarta concurrieron al local, encontraron ya muerta a la mujer.

Patrulleros durante un operativo. Estefania Leal/Archivo El Pais

El cuerpo tenía "múltiples heridas de arma blanca" y a su lado estaba el hombre de 47 años, quien quedó detenido.

"Según información relevada en el lugar, ambos serían pareja y empleados del mismo comercio", añade el comunicado, que indica que previamente no se registraban denuncias policiales por violencia doméstica.

Motociclista sin libreta atropelló a dos peatones: testigos dijeron que iba haciendo wheelie

Policía Caminera informó de un siniestro de tránsito grave en la ruta 8, a la altura del kilómetro 14. Dos personas que caminaban al costado de la carretera fueron atropelladas por una moto que, según testigos, "circulaba de forma imprudente", haciendo wheelie, una maniobra que implica conducir levantando la rueda de adelante.

Sucedió pasadas las 14:00 de este domingo. Los dos peatones, una mujer y un hombre de 64 y 53 años, iban por la banquina de norte a sur, en el mismo sentido que la moto, según el parte de Policía Caminera.

Tras el siniestro y el accionar policial, Caminera constató que el motociclista, de 19 años, no tiene licencia de conducir. Resultó ileso y la espirometría que le realizaron dio negativo a alcohol en sangre.

En cuanto a los peatones, el hombre resultó ileso pero la mujer fue trasladada en grave estado a un sanatorio: le diagnosticaron politraumatismo de cráneo y fractura expuesta de la pierna izquierda.

Policía de Montevideo incautó 14 vehículos en el operativo Ñandubay

A su vez, la Jefatura de Policía de Montevideo informó que intensificó el operativo denominado Ñandubay, que busca detectar vehículos en infracción. En un comunicado se indicó que desde el jueves hasta la madrugada de este lunes "fueron identificadas 232 personas y controlados 216 vehículos". En este contexto 14 vehículos fueron incautado y se aplicaron 38 contravenciones, "sin constatarse eventos de picadas clandestinas".

"El despliegue se efectuó en distintos puntos de la capital, con acciones dirigidas a prevenir desórdenes y otros hechos que puedan afectar la seguridad vial, el orden público y la normal circulación. Las tareas comprenden patrullaje preventivo, observación, fiscalización vehicular y controles de personas y vehículos. El operativo es coordinado por la Jefatura de Policía de Montevideo y cuenta con la participación de distintas unidades policiales", se indicó en el comunicado.

La mayor concentración de personal fue en la zona de las canteras de Parque Rodó, en la rambla de Carrasco y en el Intercambiador Belloni.