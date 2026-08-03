Motociclista sin libreta atropelló a dos peatones: testigos dijeron que iba haciendo wheelie

Policía Caminera informó de un siniestro de tránsito grave en la ruta 8, a la altura del kilómetro 14. Dos personas que caminaban al costado de la carretera fueron atropelladas por una moto que, según testigos, "circulaba de forma imprudente", haciendo wheelie, una maniobra que implica conducir levantando la rueda de adelante.

Sucedió pasadas las 14:00 de este domingo. Los dos peatones, una mujer y un hombre de 64 y 53 años, iban por la banquina de norte a sur, en el mismo sentido que la moto, según el parte de Policía Caminera.

Tras el siniestro y el accionar policial, Caminera constató que el motociclista, de 19 años, no tiene licencia de conducir. Resultó ileso y la espirometría que le realizaron dio negativo a alcohol en sangre.

En cuanto a los peatones, el hombre resultó ileso pero la mujer fue trasladada en grave estado a un sanatorio: le diagnosticaron politraumatismo de cráneo y fractura expuesta de la pierna izquierda.

Mujer de 26 años fue asesinada a puñaladas en un comercio del barrio Tres Cruces: su pareja fue detenida

Por otro lado, una joven de 26 años fue asesinada en un comercio de Duvimioso Terra y Goes, en el barrio Tres Cruces, y el principal sospechoso del crimen es su pareja, un hombre de 47 años que trabajaba en el mismo lugar.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, el caso se investiga como un homicidio por violencia basada en género. La Policía concurrió al lugar porque testigos llamaron al 9.1.1 para denunciar un caso violento sobre las 19:15 de este domingo y, cuando funcionarios de la seccional cuarta concurrieron al local, encontraron ya muerta a la mujer.

Patrulleros durante un operativo. Estefania Leal/Archivo El Pais

El cuerpo tenía "múltiples heridas de arma blanca" y a su lado estaba el hombre de 47 años, quien quedó detenido.

"Según información relevada en el lugar, ambos serían pareja y empleados del mismo comercio", añade el comunicado, que indica que previamente no se registraban denuncias policiales por violencia doméstica.