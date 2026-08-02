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El País Información Policiales

Un motociclista murió y tres ocupantes de un auto resultaron heridos tras siniestro múltiple en ruta 11

Se encuentran a determinar las causas del siniestro, así como el sentido de circulación o desplazamiento del birrodado. El choque involucró a cuatro vehículos.

El País
El País
02/08/2026, 13:35
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Siniestro fatal en ruta 11
Siniestro fatal en ruta 11 involucró a cuatro vehículos.
Foto: Policía Caminera.

Un siniestro de tránsito que involucró a cuatro vehículos tuvo como consecuencia la muerte de un motociclista mayor de edad. El choque ocurrió en ruta 11, kilómetro 118, en el departamento de Canelones.

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, se trató de una colisión múltiple con cuatro vehículos involucrados, tres autos los que en primera instancia habrían impactado entre sí por alcance circulando y un birrodado, el cual en la escena se encuentra caído metros delante de ellos junto a su ocupante.

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El conductor de la moto, un hombre mayor de edad resulta fallecido en el lugar, y tres pasajeros del primer automóvil resultan lesionados leves.

Se encuentran a determinar las causas del siniestro, así como el sentido de circulación o desplazamiento del birrodado.

Siniestro fatal en ruta 11
Siniestro fatal en ruta 11 involucró a cuatro vehículos.
Foto: Policía Caminera.

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