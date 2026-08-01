Investigan presunto fratricidio en Rocha: hallaron a dos hermanas muertas en su hogar en el Chuy

La Policía investiga la muerte violenta de dos mujeres, hermanas entre sí, en el Chuy. La principal hipótesis que se maneja es que una de ellas mató a la otra y luego se suicidó.

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado, entre las calles Samuel Priliac y Mauro Silva, a tres cuadras de la Avenida Internacional, informó Subrayado (Canal 10).

La Policía ingresó al hogar de las mujeres, de unos 60 años, y las encontró a ambas muertas. Una de ellas se encontraba en el dormitorio y la otra en la cocina.

La mujer que yacía en la cocina tenía "un arma blanca" y se presume que fue quien cometió el fratricidio y luego se quitó la vida. Por el momento, no hay señales que indiquen la presencia de una tercera persona en la escena del crimen.

El caso ya se puso en manos de Fiscalía para investigar lo ocurrido.

Asesinaron a puñaladas a un hombre de 28 años en Paso de la Arena

Un hombre de 28 años fue asesinado a puñaladas este viernes por en Curuzu Cuatiá y Mauricio Llamas, en el barrio Paso de la Arena de Montevideo.

Según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, durante la pasada noche las autoridades recibieron un llamado alertando por un herido de arma blanca en el mencionado cruce.

Intersección de Curuzú Cuatiá y Maurucio Llamas Foto: Google Maps

Al llegar al lugar, los policías trasladaron al herido a un centro asistencial, pero sobre las 20:38 los médicos constataron su fallecimiento.

La escena fue preservada y allí trabajó personal de Policía Científica, así como efectivos de la seccional 23. El caso fue derivado al Departamento de Homicidios, que continua la investigación.

De acuerdo al citado medio, la víctima discutió con un vecino en una pensión de la zona, quien tomó un arma blanca y lo atacó. En cuanto al homicida, se encuentra actualmente prófugo, según pudo saber El País.