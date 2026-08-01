Un anciano de 89 años tenía un arsenal militar y simbología nazi ocultos en su vivienda en Argentina

La Policía de Buenos Aires incautó este sábado un gran arsenal militar e indumentaria con simbología nazi en la casa de un hombre de 89 años en el barrio de Flores. Una vecina había llamado al 911 luego de que el hombre se descompensara en su hogar.

El móvil policial de una comisaría llegó a la casa junto a personal médico, que se encargó de trasladar al propietario del inmueble al un hospital. Fue entonces que los efectivos hallaron una gran cantidad de elementos con simbología nazi, además de armas de fuego y municiones.

Cuando los efectivos ingresaron al hogar distinguieron el gran arsenal militar.

Foto: La Nación/GDA

A partir del hallazgo, la Justicia ordenó que se realice un inventario de las armas y objetos. Esta tarea quedó a cargo de la Policía Científica y las divisiones Balística y Explosivos.

Dentro de la vivienda encontraron armas de uso militar, entre ellas fusiles y ametralladoras.

Fueron incautadas catorce armas de puño, entre pistolas y revólveres de distintos calibres y modelos. Foto: La Nación/GDA.

Fusiles, ametralladoras y simbología nazi: el detalle del arsenal

Incautaron además 14 armas de puño, entre pistolas y revólveres de distintos calibres y modelos, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, once fusiles y carabinas de distintas épocas, una importante cantidad de municiones, 22 evidencias relacionadas con material explosivo y proyectiles de artillería y granadas de mano.

En paralelo, secuestraron cascos, armas blancas, accesorios y piezas con simbología nazi. El juzgado ordenó la incautación y verificación de la numeración de cada elemento, para saber si se encuentran debidamente inscriptos en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Hallaron proyectiles de artillería en el lugar. Foto: La Nación/GDA.

La Nación/GDA.