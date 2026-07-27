Policía de Rocha investiga el asesinato de un hombre de 53 años en la puerta de su casa en el Chuy

Se investiga en Rocha el asesinato de un hombre de 53 años en el barrio Samuel de la ciudad de Chuy, informó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales.

Según la información primaria, pasadas las 19:45 horas de este domingo dos personas se aproximaron en moto al hogar de Oscar Omar Orgiola Estevez, cercano a la intersección de San Gonzalo y Treinta y Tres. Allí golpearon la puerta y, una vez el hombre la abrió, lo hirieron de al menos cinco disparos, añadió Telemundo (Canal 12).

Aún con vida el hombre intentó correr por la calle, donde los atacantes le siguieron y abrieron fuego nuevamente. Tras el aviso de vecinos fue asistido y trasladado al hospital de Chuy, donde falleció.

El hombre tenía un antecedente penal por cometer un homicidio en 2018 en la misma ciudad, cuando disparó varias veces contra un hombre de 43 años que se encontraba junto a su ex pareja.

Tras una inspección de su hogar, la Policía Científica halló varios envoltorios con cocaína, una balanza de precisión, un arma de fuego calibre 38, municiones y dinero en efectivo.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.

El caso está en manos del Área Investigaciones de Zona III de la Jefatura de Rocha, que trabajan con lo captado por cámaras de seguridad de la zona y del Ministerio del interior para dar con los atacantes.

Constató Canal 12 que un par de horas después del homicidio, apareció en la zona de la barra de Chuy -del lado de Brasil- un vehículo Peugeot 106 color rojo hurtado en Maldonado, con varios signos de impacto de bala e incluso manchas de sangre.

En ese sentido, la Policía analiza si ambos hechos están vinculados.