Detienen a chofer y guarda de ómnibus interdepartamental por transportar artículos de contrabando desde Chuy

La Jefatura de Policía de Lavalleja informó este lunes sobre las detenciones y condenas por delitos de contrabando de un chofer y un guarda de un ómnibus interdepartamental. Los involucrados intentaron trasladar desde el Chuy (Rocha) varios artículos en infracción aduanera valuados en más de $600.000.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia, personal de la Seccional N° 7 y de la Brigada de Seguridad Rural detuvieron en el marco de un operativo a un ómnibus proveniente de la ciudad fronteriza brasileña. En el procedimiento, las autoridades realizaron inspecciones de los equipajes a los pasajeros. Allí, se constató que parte de los bolsos no estaban documentados y se estableció que pertenecían al chofer y al guarda.

Incautación de contrabando en la bodega del ómnibus. Foto: Jefatura de Policía de Lavalleja.

Dentro del equipaje habían acondicionado 136 botellas de distintas bebidas alcohólicas, café, productos de higiene personal, perfumes, barras de chocolate, bolsas de tabaco, entre otros artículos.

Además, las bebidas alcohólicas fueron puestas en cajas en el habitáculo del motor, generando peligro de incendio por el calor. en el lugar

Contrabando dentro del motor del ómnibus. Foto: Jefatura de Policía de Lavalleja.

El fallo de la Fiscalía

La Fiscalía de 1º turno,condenó a J.S.B.R. de 45 años de edad y a A.G.C.C. de 28 como "autores penalmente responsables por la comisión de un delito de contrabando, a la pena de ocho meses de prisión bajo libertad a prueba.

Ambos condenados deberán residir donde sea posible su supervisión y vigilancia por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama). Además se tendrán que presentar en una seccional policial una vez por semana y realizar servicios comunitarios dos horas por semana por la duración de la condena.

Insólito caso de contrabando detectado en el Puerto de Colonia

La Prefectura del Puerto de Colonia, en un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas, detuvo y logró la condena de un hombre que intentó ingresar de forma ilegal un cargamento de celulares de alta gama en el Puerto Comercial de Colonia. El implicado transportaba los celulares pegados a su cuerpo bajo la ropa.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado jueves 9, cuando los efectivos realizaban los controles rutinarios de equipaje y personas mediante la tecnología de revisión electrónica.

Puerto de Colonia. Foto: @ANPCOMUNICACIÓN

Un hombre que se aproximaba al sector de control de pasajeros levantó sospechas entre las autoridades. Al ser obligado a pasar por el escáner de la terminal, el dispositivo detectó anomalías morfológicas consistentes con bultos extraños debajo de su vestimenta. Al verse descubierto por los funcionarios de la Prefectura, el individuo emprendió una rápida fuga hacia el exterior del edificio, aunque finalmente fue detenido.

Durante la requisa obligatoria de sus prendas de vestir, el personal actuante constató que el sospechoso llevaba pegados al abdomen y a las piernas un total de 36 teléfonos iPhone 17. Los especialistas del departamento de Aduanas de Colonia tasaron el cargamento de celulares iPhone en un valor comercial de $ 2.680.500 (aprox. US$ 67.000), una cifra que excede los límites legales permitidos para el ingreso de efectos personales sin declarar.