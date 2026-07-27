Auto chocó contra un lavarropas abandonado en una avenida y una mujer terminó en el hospital

Un insólito accidente se produjo en la ciudad de Córdoba, Argentina, y quedó registrado por las cámaras de la Policía de la ciudad. Un automóvil impactó contra un lavarropas que se encontraba abandonado en el cantero central de la avenida Colón y una de las ocupantes del vehículo fue trasladada al Hospital de Urgencias de Córdoba.

El hecho sucedió durante la madrugada de este domingo en la intersección de avenida Colón y Nicolás Rodrigo Peña, en el barrio Alberdi, uno de los principales accesos del sector oeste de la capital cordobesa.

Por causas que aún se investigan, un Renault Logan que circulaba por la avenida chocó violentamente contra un lavarropas que había sido dejado sobre el cantero central.

El vehículo era conducido por un hombre y, además, viajaban otros tres ocupantes: dos mujeres y otro hombre. Minutos después del choque llegó al lugar una ambulancia. Los profesionales asistieron a todos los ocupantes del vehículo y determinaron que una de las acompañantes presentaba politraumatismos producto del impacto.

De acuerdo con la información oficial, la mujer recibió las primeras curaciones en el lugar y luego fue trasladada al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

Hasta el momento no se informó cómo llegó el electrodoméstico al cantero central de la avenida ni cuánto tiempo llevaba allí antes del accidente.

Peritos y personal policial trabajaron en el lugar. El tránsito permaneció parcialmente afectado durante las tareas de asistencia y remoción del vehículo.