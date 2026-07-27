El gobierno explora el interés de inversores para volver a los mercados internacionales de deuda

El gobierno empezó a explorar el apetito de los inversores de cara a un eventual regreso a los mercados internacionales de deuda mediante una emisión de bonos globales en pesos uruguayos y/o en dólares estadounidenses, según informó Bloomberg este lunes.

De acuerdo con la agencia, el gobierno encomendó a Citigroup, Goldman Sachs e Itaú la organización de una serie de reuniones con inversores que comenzarán este lunes 27 de julio.

Según la información, tras esos encuentros podría concretarse una reapertura de bonos soberanos globales registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, denominada en pesos uruguayos y/o en dólares, "siempre que las condiciones de mercado sean favorables".

Bloomberg añadió que una eventual operación también podría incluir un ejercicio de manejo de pasivos, con el objetivo de recomprar o canjear bonos globales en circulación emitidos en dólares y/o en pesos uruguayos, así como notas del Tesoro y letras de regulación monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU) y señaló que la logística de las reuniones está siendo coordinada por Citigroup.

En paralelo, el gobierno actualizó el informe anual del formulario18-K ante la SEC, un documento para los inversores con información financiera y económica del país, y que suele presentarse habitualmente en la preparación de potenciales operaciones en los mercados internacionales.

Gabriel Oddone, Ministro de Economía, y Herman Kamil, Director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF. Foto: Estefanía Leal

Las necesidades de financiamiento del gobierno central para este año son de aproximadamente US$ 6.778 millones, según las cifras proyectadas por la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La última vez que el gobierno uruguayo operó en los mercados de deuda internacionales fue en octubre del año pasado con la emisión de un bono global en pesos y la reapertura del bono global en dólares, a través de la cual obtuvo el equivalente a US$ 1.750 millones en efectivo.