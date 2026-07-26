Buscan emprendedores con impacto social en países de la región como Uruguay: el nuevo fondo millonario de la CAF

El País en Ciudad de México, DF

CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe lanzó el Fondo de Inversión de Impacto VELA, un nuevo vehículo de inversión que se distribuirá entre emprendedores de la región, disponiendo de hasta US$ 150 millones para financiar empresas, emprendimientos y fondos capaces de generar rentabilidad y, al mismo tiempo, resultados sociales y ambientales verificables.

La iniciativa, presentada en Ciudad de México, representa la creación de un fondo propio de esta naturaleza por primera vez en 20 años por parte de CAF.

Durante la presentación, los directivos de CAF coincidieron en que el objetivo es demostrar que es posible combinar rentabilidad con impacto social y ambiental, movilizando recursos privados hacia sectores que tradicionalmente enfrentan dificultades para acceder al financiamiento.

La institución será responsable de una inversión “ancla” de US$ 20 millones para proyectos desarrollados en 25 países de América Latina y el Caribe.

El fondo será gestionado conjuntamente por Sonen Capital de Estados Unidos y el Fondo de Fondos, de México, “dos entidades con experiencia en mercados privados e inversión de impacto”, según fueron presentados por las autoridades de CAF.

Su estrategia combinará inversiones directas en empresas, participación en otros fondos y operaciones secundarias orientadas a generar liquidez y reciclar capital dentro del ecosistema regional.

Una de las principales innovaciones será vincular la remuneración de los administradores no solamente con los retornos financieros, sino también con el cumplimiento de objetivos de impacto previamente definidos, medidos y verificados.

CAF convocó a inversionistas privados, organismos multilaterales, bancos de desarrollo, fondos institucionales y fundaciones a sumarse al proyecto, que persigue el objetivo de “cerrar la brecha de financiamiento” para este tipo de iniciativas.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados destacó que si bien los recursos públicos y multilaterales son indispensables, un resultan suficientes para cerrar esas brechas de inversión, a la vez de elevar la productividad y acelerar el crecimiento regional. Por esa razón, “la movilización del capital privado se ha convertido en una condición esencial para transformar las aspiraciones de desarrollo en proyectos concretos”, sostuvo.

Sergio Diaz-Granados, presidente Ejecutivo de CAF. Foto: CAF

VELA se concentrará en cinco áreas prioritarias: reducción de la pobreza, inclusión financiera, biodiversidad, economía azul y agricultura regenerativa, sectores donde la región “enfrenta brechas profundas”, pero en los que también muestra “ventajas, capacidades y oportunidades extraordinarias”, explicó Díaz-Granados.

Un segmento "a desarrollar"

Alejandra Botero, gerente de Inversiones y Desarrollo Financiero de CAF, afirmó que el diseño del nuevo fondo responde a una reflexión sobre el papel que debe desempeñar un banco de desarrollo en la actualidad. “Si uno piensa en una fórmula perfecta para un banco de desarrollo, es justamente la inversión de impacto. Es algo que genere retornos y que apoye soluciones a temas sociales y ambientales, pero con retorno financiero”, sostuvo.

Alejandra Botero, gerente de Inversiones y Desarrollo Financiero de CAF. Foto: CAF.

Las autoridades de CAF coincidieron en destacar que la inversión de impacto representa un segmento reducido dentro del mercado financiero y que, en América Latina, existe una fuerte concentración del capital en pocos países. “Es allí donde entramos nosotros”, afirmó Botero.

Como forma de asegurar una mejor distribución de los proyectos por la geografía de la región, se ponderó la participación de propuestas de los diferentes países. Al tiempo que se limitó la captación de fondos a un 3% en Brasil y 6% en México, se estableció que un 20% del total se adjudicará a proyectos en el Caribe y los países más chicos de Centroamérica.

El resto de los fondos apuntará a distribuirse en los demás países que forman parte de CAF, incluido Uruguay.

Además, Botero destacó que el objetivo no es únicamente generar un impacto económico y empleo, sino permitir que los proyectos exitosos puedan escalar hacia otros países y producir transformaciones sostenibles.

Los proyectos podrán acceder a mayor información y postular a través de la siguiente plataforma: https://www.caf.com/es/especiales/fondo-de-impacto-vela/

Estrategia de inversión

VELA implementará una estrategia de inversión diversificada que combinará Venture Capital, Growth Equity, deuda y estructuras mezzanine, un método de financiamiento híbrido que se ubica entre la deuda senior y el capital propio en la estructura de capital de una empresa.

Al menos el 60% del capital se destinará a inversiones directas en empresas, enfocadas principalmente en etapas de crecimiento, mientras que hasta el 40% podrá invertirse en fondos especializados que facilitarán la exposición a compañías en etapas tempranas. Las inversiones directas oscilarán entre US$ 1 millón y US$ 3 millones y las inversiones en fondos entre US$ 3 millones y US$ 5 millones.

Además, el Fondo incorporará activamente inversiones secundarias, tanto en compañías como en fondos, con el objetivo de diversificar el portafolio, optimizar el perfil de riesgo-retorno y contribuir al desarrollo del mercado regional de inversión de impacto.