CAF aprobó financiación para la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que costará US$ 213 millones

Enviado a México D.F.

El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó este miércoles en México, el crédito para la construcción de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes.

La operación combina un préstamo directo de CAF al consorcio privado que se encargará de la obra de hasta US$ 85 millones, con la movilización de hasta US$ 184 millones por parte de CAF-AM, instrumentos financieros destinados a financiar infraestructura con alto impacto social, con recursos de inversionistas institucionales uruguayos.

La decisión fue adoptada por el Directorio de la institución, “y consolida el compromiso de CAF con la seguridad hídrica de la región”, destacaron desde el banco de desarrollo.

El proyecto contempla el diseño, la construcción y el mantenimiento de una planta de tratamiento con capacidad de 200.000 m³ diarios de agua potable e infraestructura conexa, como la reserva de agua bruta en Solís Chico y mejoras en líneas de aducción para Canelones, destinada a reforzar el abastecimiento del sistema metropolitano de Montevideo y Canelones, donde viven 1,8 millones de habitantes.

En concreto, la obra que dará soporte al Sistema Metropolitano de Montevideo (SMM), además de la planta que permitirá producir el agua bruta en el volumen expresado anteriormente, prevé las obras necesarias para la conducción de agua potable proveniente de la planta al SMM hasta la ruta 8, a través de una nueva (séptima) línea de bombeo. Asimismo, se prevé el refuerzo y adecuación de la cuarta línea de bombeo, la actualización y ampliación de la subestación eléctrica existente en Aguas Corrientes, y la provisión de servicio de ruta sobre la traza aductora en los departamentos de Montevideo y Canelones.

Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF Foto: Luis Custodio

El respaldo de CAF

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF sostuvo que “el agua es la infraestructura más esencial de todas y no admite una sola línea de defensa”. Explicó que con Aguas Corrientes, “Uruguay diversifica su sistema de abastecimiento y le da a casi dos millones de personas la certeza de que el agua va a estar cuando la necesiten”.

La financiación de CAF es para el consorcio Aguas de Montevideo (integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) que se hizo cargo de esta obra a partir de la negociación con el Estado uruguayo luego de dejar sin efecto la obra prevista en Arazatí, departamento de San José.

La inversión prevista es del orden de los US$ 213 millones y un plazo de construcción de 30 meses desde la aprobación ambiental y disponibilidad de terrenos, más seis meses para la puesta en marcha.

Desde OSE se dijo a El País que si bien aún no se obtuvo la autorización ambiental definitiva, se espera comenzar las obras en el mes de setiembre.

Por otra parte, OSE y CAF habían firmado en mayo pasado un préstamo de 130 millones de dólares para la construcción de la represa en Casupá, una obra que permitirá aumentar la capacidad de reservar agua bruta dulce de 80 millones de metros cúbicos a 200 millones.

“Nos enorgullece acompañar un proyecto que fue rediseñado para elevar sus estándares ambientales y sociales, y que demuestra que el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y los inversionistas institucionales puede resolver los desafíos más urgentes de nuestra región”, añadió Díaz Granados, al aprobar la línea crediticia orientada a Aguas Corrientes.

Un instrumento muy exitoso en Uruguay

Uno de los rasgos distintivos de la operación es su carácter de solución integral de cofinanciamiento entre CAF y CAF Asset Management (CAF-AM), la administradora de activos del grupo.

Recorrida por la Planta de Potabilizacion de Aguas Corrientes de Obras Sanitarias del Estado, en el departamento de Canelones, nota por deficit hidrico y problemas en la calidad del agua potable de Ose, ND 20230518, foto Mateo Vazquez - Archivo El Pais Mateo Vazquez/Archivo El Pais

Además del préstamo directo de la institución, CAF-AM movilizará otra suma a través de su Fondo de Deuda V –Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para infraestructura en Uruguay-, canalizando recursos de inversionistas institucionales uruguayos (las AFAP) hacia infraestructura esencial del país.

La estructura, articulada en dólares y en unidades indexadas, permite que el ahorro previsional uruguayo financie una obra de largo plazo (hasta 20 años) con impacto directo en la calidad de vida de la población, “y refleja la capacidad de CAF de sumar a su balance la movilización de capital de terceros para multiplicar el alcance de cada operación”, expresaron al momento de la autorización.

En la reunión de Directorio de este miércoles en Ciudad de México, CAF evaluó la posibilidad de ampliar la actividad de CAF-AM hacia otros países, movilizando esta decisión “a partir del éxito de las operaciones en Uruguay”, destacó Alejandra Botero, gerente de inversiones y desarrollo de CAF.

Las operaciones de CAF –AM existen también en Colombia y Costa Rica, pero fue en Uruguay donde el instrumento cobró mayor vigor, con cuatro fondos ya activos a los que se sumará el de Aguas Corrientes: dos corredores viales y el Ferrocarril Central, todos ellos mediante la modalidad Participación Público Privada (PPP).