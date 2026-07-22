El Banco de Desarrollo evalúa la financiación para la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes

Cobertura desde México D.F.

El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) evaluará este miércoles en México varios proyectos de inversión, entre ellos el crédito para la construcción de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes.

El crédito solicitado por el consorcio privado que se encargará de la obra estará destinado a la construcción de una planta con capacidad para potabilizar 200.000 metros cúbicos diarios.

Planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Foto: Leonardo Mainé.

El responsable de la obra será el consorcio Aguas de Montevideo, integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. El costo total de la obra rondará unos US$ 213 millones.

El consorcio se hizo cargo de esta obra a partir de la negociación con el Estado uruguayo luego de dejar sin efecto la obra prevista en Arazatí, en el departamento de San José.

La obra de ampliación en Aguas Corrientes incluye otras infraestructuras adicionales, como la reserva de agua bruta en Solís Chico y mejoras en líneas de aducción para Canelones.