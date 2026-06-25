Inesperado hallazgo en Córdoba: apareció un bloque de uranio en una planta de reciclaje y se evacuó el lugar

Una situación inusual movilizó este jueves a fuerzas de seguridad, organismos de emergencia y especialistas en materiales radiactivos en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Trabajadores de una planta de reciclaje encontraron un bloque con la inscripción “uranio empobrecido” entre los materiales que ingresaban para su procesamiento.

El hallazgo se produjo en las instalaciones de la empresa Circularity, ubicadas en la esquina de la colectora de la A005 y Lorenzo Suárez de Figueroa, en cercanías de Villa Dalcar. A partir de ese momento se activaron los protocolos preventivos previstos para situaciones que involucren elementos potencialmente peligrosos o de características especiales.

Según se informó, antes de que se determinara la naturaleza del objeto, al menos ocho trabajadores habían manipulado el bloque. Esa circunstancia elevó el nivel de alerta y obligó a implementar medidas de resguardo tanto para el personal como para el entorno.

Bomberos Voluntarios acudieron inicialmente al lugar y, tras tomar conocimiento de la situación, solicitaron la intervención de organismos especializados. En pocas horas se montó un amplio operativo.

El uranio empobrecido es un subproducto generado durante el proceso de enriquecimiento del uranio natural. Aunque conserva propiedades radiactivas, presenta niveles de radiación considerablemente menores que los del uranio enriquecido. Debido a su elevada densidad, suele utilizarse en aplicaciones industriales y militares, particularmente en blindajes y determinados tipos de municiones.

Perímetro de seguridad

Por disposición de las autoridades judiciales y como medida precautoria, se estableció un perímetro de seguridad de entre 100 y 150 metros alrededor de la planta. Además, se dispusieron cortes de circulación en distintos sectores cercanos y se implementaron desvíos para garantizar el tránsito en la zona sin comprometer la seguridad de vecinos y trabajadores.

La Fiscalía interviniente también ordenó evacuar preventivamente a personas que se encontraban en las inmediaciones y aislar a quienes habían tenido contacto directo con el elemento hallado mientras se realizaban las primeras evaluaciones técnicas.

Ante la magnitud del operativo, la Municipalidad de Río Cuarto emitió un comunicado en el que explicó que los protocolos fueron activados de manera inmediata luego de detectarse materiales que podrían corresponder a sustancias especiales. En ese marco, se confirmó la convocatoria de especialistas vinculados a la actividad nuclear para determinar con precisión las características del objeto encontrado.

Desde Embalse, donde funciona uno de los principales centros vinculados a la actividad nuclear del país, fueron convocados técnicos con equipamiento específico para efectuar mediciones y análisis. También intervino la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo encargado de supervisar y controlar este tipo de materiales.

Primeros estudios

Los primeros análisis llevaron tranquilidad. Las mediciones realizadas tanto sobre el bloque como sobre las personas que habían estado en contacto con él arrojaron parámetros considerados bajos. De acuerdo con la información oficial difundida tras los controles, no se detectaron niveles que representaran riesgo para la vida o la salud de los trabajadores.

Posteriormente, el presidente de Circularity, Maximiliano Marqués, confirmó: “Se determinó que ninguna de las personas tenía algún signo de radioactividad, ni el local ni el material. Fue una medición excelente”, sostuvo.

Cómo llegó el bloque

Aunque las evaluaciones iniciales resultaron tranquilizadoras, el episodio abrió una investigación destinada a establecer cómo llegó el bloque hasta una planta dedicada al reciclaje de cartón y otros materiales recuperables. Hasta el momento no pudo determinarse quién descartó el objeto ni cuál fue el recorrido que realizó antes de aparecer mezclado entre los residuos comunes.

El bloque, de aproximadamente 30 centímetros de largo por 10 de ancho, fue retirado preventivamente por la Autoridad Regulatoria Nuclear para ser sometido a nuevos análisis y determinar con precisión sus características.