Una discusión entre dos familias en una aduana de EE.UU. derivó en caótica riña y una sanción inédita

Una pelea entre dos familias en la terminal de cruceros de PortMiami, en el estado de Florida, EE.UU., terminó con 16 pasajeros incorporados a la lista de personas vetadas de la compañía Carnival Cruise Line.

Según preciso la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el incidente ocurrió el lunes a las ocho de la mañana (hora local), en el sector de Aduanas. La caótica escena se desató poco después de que los pasajeros descendieran del crucero Carnival Conquest, que acababa de regresar de un viaje al archipiélago caribeño de las Bahamas.

Videos difundidos en redes sociales muestran -en principio- un grupo de personas que intercambian empujones, golpes de puño y patadas mientras aguardaban para completar los trámites de ingreso al país.

Hombres y mujeres protagonizaron una pelea masiva luego de descender de un crucero de Carnival en Miami.#Miami #Carnival #News pic.twitter.com/k8sHwF7z8w — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) June 23, 2026

Según informó la cadena NBC más tarde, las autoridades determinaron que el enfrentamiento involucró a dos familias. Ninguno de los participantes presentó cargos contra la otra parte, por lo que no hubo arrestos.

Por su parte, Fox News aseguró que la riña se originó a partir de una discusión entre dos mujeres. Sin embargo, las fuerzas de seguridad locales indicaron que se desconoce todavía el motivo exacto de la disputa.

La sanción de Carnival Cruise Line y la lista "Do Not Sail"

Tras el incidente, Carnival Cruise Line confirmó que 16 personas fueron incorporadas a su lista de “Do Not Sail”. Se trata de un registro interno que mantienen las compañías de cruceros con los nombres de pasajeros que tienen prohibido volver a viajar con ellos. Entrar dentro de aquella nómina significa sufrir un veto permanente.

After staying on a relaxing 3-night Bahamas cruise on the Carnival Conquest, what better way to cap it off than turning PortMiami customs into a full-contact wrestling arena? Nothing says “recharged and ready for real life” like a dozen vacationers going full WWE over... whatever… pic.twitter.com/TvjhZVjNnO — Professor Iratus Genium (@PGenium) June 23, 2026

“La situación ocurrió en el área de desembarque bajo la autoridad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos”, indicó un vocero de la empresa. Además, la compañía agradeció la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y remarcó que no tolera este tipo de comportamientos.

La Nación/GDA