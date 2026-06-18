Invasión de sargazo cubre las playas de la Florida durante la visita de turistas por el Mundial 2026

Los miles de turistas que viajaron al sur de la Florida por el Mundial 2026 se encontraron con una capa de sargazo que ha cubierto las playas de la región del Estado del Sol en la que se juegan partidos del torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

Investigadores de la Universidad del Sur de Florida registraron niveles récord de sargazo en gran parte de las aguas del Atlántico, el Caribe y el Golfo Pérsico, con un "alto riesgo" de acumulación de sargazo en las playas.

El repentino aumento de sargazo también afecta la costa del Golfo de la Florida, a pesar de que, según NBC Miami, la propagación en ese sector es muy inferior a la de la costa atlántica de la Florida.

El mismo medio floridiano informó que esta especie de alga marina se origina en la costa oeste africana y viaja por el Océano Atlántico hacia las costa este y hacia el Golfo de la Florida. La ruta por la que migra el sargazo se llama Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una especie de isla masiva que se extiende por 8.700 kilómetros.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), desde la formación de esta masa en el Atlántico, las algas marinas han ido cubriendo gradualmente una mayor superficie en la costa de Florida.

La agencia estadounidense agrega que el sargazo que se forma del lado del Golfo de México tiende a ser inferior al de otras cosas de la Florida por una corriente oceánica que arrastra a estas algas hacia el Golfo, pero luego las devuelve bajo los cayos, impidiéndoles llegar a la costa oeste.

Informe del riesgo diario de inundación por sargazo elaborado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Universidad del Sur de Florida (USF). Foto: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Universidad del Sur de Florida (USF).

Turismo en la Florida afectado por sargazo

En los últimos días, un gran flujo de turistas llegó al sur de la Florida para presenciar los partidos de la Copa del Mundo que se disputan en la sede de Miami. Debido a que es verano en el hemisferio norte, muchos aprovechan esos días en la Ciudad del Sol para disfrutar de las playas que tiene el estado del sur de EE.UU.

Según el portal Axios Miami, varios turistas han optado por evitar las playas debido al sargazo y al fuerte olor que provoca por su descomposición. Entre las playas turísticas afectadas, se encuentran Miami Beach, Hollywood Beach y Fort Lauderdale Beach.

La acumulación de sargazo también impacta al sector hotelero y gastronómico, puesto que deben ajustarse para responder preguntas frecuentes de visitantes y gastar recursos de mantenimiento de playas, según Infobae.

"La situación del sargazo es actualmente bastante grave en el sur de Florida", comentó a Axios Brian Barnes, profesor asistente de investigación en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida, quien agregó que la situación no parece mejorar mucho en el futuro cercano ya que el viento y las corrientes posiblemente lleven a acumulaciones superiores en las costas.

Sargazo del sur de la Florida. Foto: NOAA.

Desde 2011, la presencia de grandes cantidades de sargazo es un problema recurrente en el Mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico tropical, según la NOAA. Estos eventos pueden causar daños económicos, ambientales y para la salud pública significativos.

Playa del Carmen, donde se hospeda Uruguay, lidia con "la peor temporada de sargazo de la historia"

Playa del Carmen, que pertenece al estado mexicano de Quintana Roo, y es el lugar donde concentra la selección uruguaya durante este Mundial, atraviesa la peor temporada de sargazo de su historia, con todas las playas del sur y cerca de la mitad del norte en semáforo rojo, lo que ha paralizado en gran medida la actividad económica en la zona costera.

Según consignó el portal La Jornada de México, especialistas y operadores turísticos advierten que la magnitud del fenómeno superó ampliamente las previsiones, que estimaban un aumento de entre 20 % y 30 % respecto a las 87 mil toneladas recolectadas el año pasado.

Sargazo en Playa del Cármen, México, en 2025. Foto: EFE/ Lourdes Cruz.

El director del Centro de Monitoreo de Sargazo, Esteban Amaro, señaló que los niveles actuales no tienen precedentes y que, por el momento, la única esperanza de mitigación es la llegada de un sistema meteorológico que permita dispersar el alga.

¿La acumulación de sargazo tiene que ver con el cambio climático?

Investigadores de la Universidad de Miami indican que existe una correlación entre el sargazo y el cambio climático. La propagación de estas algas marinas se han acentuado a partir del 2011.

Un estudio publicado en Nature Geoscience indica que el cambio climático está alterando las dinámicas atmosféricas, lo que intensifica las surgencias ecuatoriales —corrientes de agua fría y rica en nutrientes que ascienden a la superficie—. Este proceso incrementa la disponibilidad de fósforo, favorece la fijación de nitrógeno y, como consecuencia, impulsa la proliferación masiva de sargazo en el Atlántico tropical.