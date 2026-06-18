Messi entre récords y emoción: el argentino se apoya en su círculo íntimo para pasar sus días “difíciles”

La madrugada en Kansas City dejó otra página imborrable en la carrera de Lionel Messi. En el triunfo de Argentina frente a Argelia por el debut en el Mundial 2026, el capitán volvió a romper barreras: alcanzó el récord de presencias en Copas del Mundo, llegó a las 200 actuaciones con la selección argentina e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, la noche tuvo un componente emocional especial para el rosarino. Tras convertir su primer gol, Messi se mostró visiblemente conmovido y luego sorprendió al reconocer que venía atravesando un momento personal complejo.

“Fue una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, confesó el capitán, en una declaración poco habitual en él. Acto seguido, agradeció el respaldo recibido: “Estoy agradecido a mis compañeros y a toda la delegación, que estuvieron al lado mío como siempre, dándome mucha fuerza”.

Durante la concentración argentina en el complejo del Sporting Kansas City, Messi se mantuvo siempre acompañado por su círculo más cercano dentro del plantel.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi volvieron a ser sus inseparables compañeros de ruta, una imagen que se repitió en los entrenamientos y que quedó reflejada nuevamente en la práctica posterior al debut.

Este miércoles, apenas pasado el mediodía, el astro argentino salió al campo del Compass Minerals National Performance Center con zapatillas blancas y un mate en la mano.

Lionel Messi en el entrenamiento de Argentina Foto: AFP.

Compartió la ronda con Julián Álvarez, De Paul, Thiago Almada, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Enzo Fernández. Durante los minutos abiertos a la prensa se lo vio relajado, sonriente y de buen ánimo, saludando a algunos niños y conversando distendidamente con sus compañeros.

El sostén emocional de Messi también estuvo en las tribunas. Antonela Roccuzzo siguió el partido junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y luego compartió en redes sociales varias imágenes de la celebración familiar con un mensaje dedicado al capitán: “¡Vamos Argentina! ¡Con vos siempre, Leo Messi! ¡Sos increíble!”.

"PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO...", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.



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A una semana de cumplir 39 años y en la que todo indica será su última Copa del Mundo, Messi volvió a demostrar que sigue siendo el gran líder futbolístico de la albiceleste. Pero también dejó ver su costado más humano: el de un capitán que, incluso en los días más difíciles, encuentra refugio en su familia y en el grupo que lo acompaña desde hace años.

LA NACIÓN/ GDA.