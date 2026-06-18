El bucle Vikingo: el increíble legado familiar que cumplieron tres jugadores de Noruega en el Mundial 2026

Un viaje en el tiempo y tres hijos cumpliendo el legado que comenzaron sus padres 32 años atrás y en el mismo lugar. Parece salido de una serie o una película, pero esta vez el fútbol escribió un mejor guión y la realidad superó a la ficción con la selección de Noruega y tres familias que viven el Mundial 2026 de una manera única.

En la Copa del Mundo de 1994, los Vikingos quedaron empatados en puntos con México, Irlanda e Italia en el Grupo E, pero los goles a favor los condenaron y no pudieron clasificar a octavos de final. El arquero de esa selección de Noruega era Erik Thorstvedt, el lateral derecho Alf-Inge Haaland y entre los delanteros estaba Gøran Sorloth. Por ese entonces tenían 32, 22 y 32 años, respectivamente y no se imaginaban que, 32 después, sus hijos iban a estar jugando un Mundial para Noruega, reescribiendo su historia. Y también en Estados Unidos.

"Lo único en lo que mi padre me aventaja es que él disputó la Copa Mundial. Creo que ya lo he superado en lo demás: partidos y goles con la selección, y también en mi carrera en el fútbol de clubes. Pero él jugó en la Copa Mundial en Estados Unidos en 1994", reconoció Alexander Sorloth, actual delantero del Atlético de Madrid, en una entrevista para la página web de la FIFA. "Tenían un equipo muy bueno y estuvieron a punto de pasar a la ronda eliminatoria. Le he preguntado muchas veces por la Copa Mundial y dice que fue el mejor momento de su vida. Si pudiese ir a la Copa Mundial y jugar en Estados Unidos, para nosotros sería como cerrar el círculo", agregó el goleador que ya suma 26 goles con la selección a sus 30 años. En eso también ya superó a su padre.

Alf-Inge Haaland, Gøran Sorloth y Erik Thorstvedt jugaron para Noruega en Estados Unidos 1994 y sus hijos son mundialistas en 2026.

Sorloth habla de cerrar un círculo y en plural porque no habla solo de sí mismo o de su familia. "He hablado con mi padre de 1994. Él decía que era como jugar tres finales, donde te juegas la vida. Tienes tres partidos y si no rindes, estás fuera. Es bastante simple, pero también difícil. Estoy increíblemente orgulloso de debutar en un Mundial y de ganar el primer partido de Noruega en un Mundial en 28 años", afirmó Erling Haaland, goleador del Manchester City y que con la selección de Noruega llega más goles que partidos: convirtió 57 en 51 encuentros según Transfermarkt y gracias al doblete del debut ante Irak.

Una historia de pasión por el fútbol y un legado familiar muy difícil de igualar. En su debut en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, la selección de noruega tuvo tres hijos de mundialistas y todos del Mundial de 1994 porque en el segundo tiempo del partido ante los iraquíes ingresó Kristian Thorstvedt, volante del Sassuolo, e hijo de Erik, que defendió durante 97 partidos el arco de los Vikingos.

El fútbol superó a la ficción. Alexander, Erling y Kristian cerraron el círculo y cumplieron ese legado familiar que empezaron sus padres. ¡Qué orgullo!