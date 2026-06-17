Uruguay en el Mundial: Sanabria y Canobbio no trabajaron con el grupo de los suplentes durante el entrenamiento

Enviados - Playa del Carmen

La selección uruguaya realizó este miércoles su segundo entrenamiento en Playa del Carmen, dentro del Fairmount Mayakoba, después de lo que fue el empate 1-1 ante Arabia en el debut del Mundial 2026. Bajo un intenso calor, con una sensación térmica de 37 grados y una temperatura de 33, el primer grupo de trabajo involucró a los jugadores habitualmente suplentes, que trabajaron en el gimnasio y después bajaron a la cancha donde realizaron ejercicios precompetitivos, mientras los tres arqueros trabajaron con Enzo Ferrari, el entrenador de arqueros.

Entrenamiento de la selección uruguaya este miércoles en Playa del Carmen. Foto: Mateo Vázquez.

Por otra parte, los sparrings de la Celeste se movilizaron en otro sector del complejo, donde se ubica la cancha del fútbol principal, pero la novedad pasó por el aumento en la cantidad de "titulares", porque ni Agustín Canobbio ni Juan Manuel Sanabria formaron parte del primer grupo, lo que añade incertidumbre sobre la alineación que utilizará Marcelo Bielsa para el partido del domingo ante Cabo Verde (19 horas de Uruguay).

En los primeros 15 minutos de la práctica, a los que se permitió el ingreso de los medios de comunicación, el equipo de Ovación presenció que ni los 10 jugadores de campo titulares en el estreno, ni los dos jugadores de buen ingreso en el segundo tiempo, participaron del grupo de los suplentes.

Sanabria y Canobbio no trabajaron con el grupo de los suplentes durante el entrenamiento de Uruguay. Foto: Mateo Vázquez.

Como ya es costumbre varios de los jugadores fueron arribando al entrenamiento en los carritos de golf o en bicicletas, aprovechando que la zona de hospedaje del Fairmount Mayakoba queda a unos 500 metros de las canchas.