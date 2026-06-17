Mundial 2026 en vivo hoy 17 de junio: el apronte de Uruguay, los récords de Messi y los partidos para ver hoy

El Mundial 2026 tiene este miércoles un nuevo día de competencias con otros cuatro partidos luego de lo que dejó el martes el estreno de la selección de Argentina, que de la mano de una espectacular actuación de Lionel Messi, goleó a la selección de Argelia por 3 a 0 en Kansas City, en la primera fecha del Grupo J.

El crack argentino, que jugó su partido número 200 con la camiseta de su selección, anotó los tres tantos del equipo de Lionel Scaloni y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo ya que igualó al alemán Miroslav Klose con 16 gritos, cifra que el rosarino está en condiciones de aumentar pero que también acecha el francés Kylian Mbappé, quien con su doblete ante Senegal suma 14.

Y mientras ese récord será motivo de expectativa durante este Mundial 2026, la selección de Uruguay apronta su segunda presentación que será este domingo 22 de junio frente a Cabo Verde en Miami y para ese encuentro, Marcelo Bielsa apronta variantes respecto al equipo que debutó ante Arabia Saudita el lunes.

También sigue el fútbol y este miércoles la jornada tiene cuatro encuentros. El primero será el que protagonizarán la selección de Portugal y la selección del Congo desde la hora 14:00, luego vendrá el choque entre la selección de Inglaterra y la selección de Croacia a las 17:00, posteriormente el juego entre la selección de Ghana y la selección de Panamá a las 20:00 y por último, a las 23:00, se dará el estreno de la selección de Colombia —la última de Conmebol en debutar en esta Copa del Mundo—, que jugará ante la selección de Uzbekistán.