Túnez cambió de técnico tras caer 5-1 en el Mundial: asumió Herve Renard y dijo que todavía "hay esperanza"

Tras una dura derrota 5 a 1 frente a Suecia en el debut por el Mundial 2026, el francés Hervé Renard fue elegido por la Federación de Túnez para reemplazar como director técnico al francés Sabri Lamouchi. “Cuando se comunicaron conmigo, no dudé ni un instante. Quedan dos partidos en la fase de grupos y, mientras haya vida, hay esperanza”, dijo el entrenador pese a las duras condiciones en las que asume con el equipo africano.

La Federación anunció en las últimas horas en un comunicado que Renard se hará cargo del equipo tunecino tras un acuerdo que mantiene las condiciones económicas que tenía Lamouchi y que prevé también el inicio de negociaciones posteriores a la disputa del Mundial ante la posibilidad de extender el contrato a largo plazo, según los objetivos.

Renard, de 57 años, se quedó fuera del Mundial el pasado abril tras su salida de la selección de Arabia Saudita, a la que había logrado clasificar para esta cita y a la que dirigió hace cuatro años, en Qatar 2022. El técnico francés cuenta con una amplia experiencia en el fútbol africano. De hecho, a lo largo de su trayectoria dirigió a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, además de equipos como USM Alger y en Francia a Sochaux y Lille, así como al seleccionado nacional francés femenino entre 2023 y 2024.

Hervé Renard, entrenador de Arabia Saudita durante el partido contra Argentina por el Mundial de Qatar 2022. Foto: EFE

Curiosamente, en 2014 Renard llegó al banco de Costa de Marfil después de que Lamouchi dimitiera como técnico de los 'Elefantes'. Ahora, la destitución del francés le sobrevino tras la mala imagen en el estreno mundialista y una goleada recibida previamente ante Bélgica (5-0) en el último amistoso de preparación para el certamen.

Esta será la tercera oportunidad en la que el entrenador de Aix-les-Bains dirija un Mundial, tras la anterior cita con el conjunto saudí y con Marruecos en Rusia 2018. En esta ocasión se estrenará el domingo a las 01:00 de la madrugada contra Japón por el grupo F que completan Suecia y Países Bajos.

En Rusia 2018 la selección marroquí dirigida por Renard estuvo cerca de la clasificación, pero terminó en la última posición del grupo B. Perdió ante Irán y Portugal por 1-0 y empató ante España 2-2. En Catar 2022, Arabia Saudita dio la gran sorpresa al vencer por 2 a 1 a Argentina, pero luego perdió por 2-0 ante Polonia y por 2-1 ante México y acabó cuarta del grupo C y por lo tanto fue eliminada.

Con información de EFE