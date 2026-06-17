Inglaterra vs. Croacia en vivo por el Mundial 2026: ingleses y croatas reeditan un clásico mundialista reciente

Inglaterra y Croacia protagonizarán este miércoles (17:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, AntelTV, AUFtv y Paramount+) uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026 cuando se enfrenten en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, por la primera jornada del Grupo L.

El partido asoma como clave para la definición de una serie que también integran Ghana y Panamá, ya que, en la previa, ingleses y croatas aparecen como los principales candidatos a quedarse con los dos primeros lugares. Además de la importancia por los puntos, el cruce tiene un condimento especial por la historia reciente entre ambos. Es inevitable recordar la semifinal del Mundial de Rusia 2018, cuando Croacia remontó y venció 2-1 en alargue para meterse en la final tras los goles de Ivan Perisic y Mario Mandzukic. Aquel partido sigue siendo una herida abierta para los ingleses.

Desde entonces, Inglaterra logró equilibrar el historial reciente y llega con una generación consolidada que vuelve a ilusionarse con cortar una sequía de 60 años sin títulos mundiales. La única consagración inglesa en Copas del Mundo sigue siendo la de 1966, que los tuvo como anfitriones.

El gran cambio para los Three Lions está en el banco de suplentes. Tras el ciclo de Gareth Southgate, ahora el equipo es conducido por Thomas Tuchel, que afronta su primer Mundial al frente del seleccionado inglés con la presión de llevar a uno de los planteles más talentosos del torneo hasta las instancias decisivas.

Inglaterra llega con nombres de peso en todas sus líneas. Harry Kane lidera el ataque y sigue siendo la principal referencia ofensiva, mientras que Jude Bellingham aparece como una de las grandes figuras del mediocampo. Del otro lado estará una Croacia que, aunque ya no tiene el mismo vigor físico de años anteriores, mantiene una estructura competitiva y una experiencia que la vuelve peligrosa en torneos cortos.

El conjunto dirigido por Zlatko Dalić vuelve a apoyarse en su histórica columna vertebral, con Luka Modrić como emblema futbolístico y emocional. A sus 40 años, el volante sigue siendo el cerebro del equipo y buscará liderar otra campaña memorable. Croacia llega tras un ciclo reciente de alto nivel en Mundiales: fue subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022. Esa experiencia competitiva es una de sus grandes fortalezas.

En la previa, Inglaterra parte como favorita por plantel y profundidad, pero los croatas han demostrado repetidamente que saben competir mejor que nadie en escenarios de máxima presión. Por eso, más allá de tratarse de un partido de fase de grupos, el choque tiene aroma de eliminatoria.

Inglaterra vs. Croacia: alineaciones probables

Día. Miércoles 17 de junio

Hora. 16:00

Torneo: Copa del Mundo 2026 – Grupo L

Transmiten. DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, AntelTV, AUFtv y Paramount+

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Lewis O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT. Thomas Tuchel

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic , Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Petar Sucic, Mateo Kovacic; Martin Baturina; Petar Musa. DT. Zlatko Dalić

Estadio: AT&T Stadium

Árbitro: Clement Turpin. Asistentes. Nicolas Danos, Benjamin Pages (FRA). Cuarto. Katia García (MEX). VAR. Jerome Bisard y Willy Dalajod (FRA).