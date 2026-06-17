El método Scaloni: las claves del liderazgo emocional que llevó a la selección argentina al éxito

Con el inicio del Mundial, las plataformas, las redes sociales y los medios se llenaron de contenidos vinculados al torneo. Entre ellos se destaca El método Scaloni, la serie documental de tres episodios que repasa la conquista del Mundial de Qatar a través de testimonios inéditos de los protagonistas, con el entrenador de la selección argentina en el centro de la escena.

Su creador es el psicólogo social y sociólogo Fabián Jalife, también director de una consultora y autor de varios libros sobre liderazgo y desarrollo personal. En una entrevista con el diario argentino La Nación, compartió su mirada sobre el proceso que llevó a investigar el fenómeno de Lionel Scaloni y las enseñanzas que dejó esa experiencia.

Un liderazgo que se construye desde las personas

Jalife explicó que la idea surgió durante un proceso de coaching empresarial en el que analizaban equipos de alto desempeño. La selección argentina apareció como un caso de estudio porque, a su entender, sostener resultados extraordinarios durante varios años difícilmente sea producto de la casualidad.

La investigación, que terminó derivando en la serie documental, los llevó a una primera conclusión: detrás del éxito no había una fórmula rígida ni un método cerrado, sino un conjunto de principios, valores y comportamientos que fueron construyendo una cultura de equipo.

El especialista destacó además la capacidad de adaptación de Scaloni. Según relató, el entrenador comenzó su ciclo con la idea de conformar un grupo más vertical, influido por modelos europeos. Sin embargo, al encontrarse con futbolistas de enorme calidad y con la presencia de Lionel Messi, decidió modificar su enfoque y recuperar una identidad más asociada al estilo tradicional del fútbol argentino.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina. Foto: @Argentina

La confianza como eje del proyecto

A medida que avanzó la investigación, Jalife afirmó que el foco dejó de estar en la táctica y pasó a concentrarse en el aspecto humano. Según su análisis, el entrenador parte de una premisa sencilla: un jugador que está bien emocionalmente tiene mayores posibilidades de rendir al máximo.

Para el psicólogo, la confianza es el corazón del método. No se trata únicamente de la relación entre el cuerpo técnico y los futbolistas, sino también de la confianza entre los propios integrantes del plantel y en el proyecto colectivo.

Como ejemplo, recordó la situación que atravesó Gonzalo Montiel en la final de Qatar, después de la mano que derivó en el penal del empate de Francia. Pese al golpe emocional, Scaloni optó por consultarle si estaba en condiciones de ejecutar un remate desde los doce pasos y decidió respaldarlo. Para Jalife, ese episodio refleja la generación de un entorno de seguridad psicológica.

El especialista definió el estilo de liderazgo del entrenador como una combinación poco frecuente de cercanía emocional y disciplina. Los jugadores, sostuvo, sienten proximidad y confianza, pero al mismo tiempo reconocen la existencia de reglas y límites claros.

Sensibilidad y sentido de grupo

Uno de los aspectos que más sorprendió a Jalife fue la sensibilidad de Scaloni. En contraste con modelos de liderazgo históricamente asociados a figuras más duras y confrontativas, considera que el entrenador argentino representa otra forma de ejercer la autoridad: se emociona, expresa lo que siente y construye vínculos más cercanos.

Para el psicólogo, el grupo ocupa un lugar central en el proyecto. Mencionó, por ejemplo, la reacción de Leandro Paredes después de perder la titularidad en Qatar y el hecho de que, tras consagrarse campeón, buscara agradecerle al entrenador. También recordó cómo, en la semifinal ante Croacia, Scaloni decidió dar minutos a más jugadores cuando el partido ya parecía definido, enviando un mensaje claro de que el equipo está por encima de las individualidades.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, en conferencia de prensa. Foto: AFP.

La capacidad de adaptación también aparece como uno de los rasgos distintivos de la selección. Jalife señaló que el cuerpo técnico trabaja para que los futbolistas no queden atrapados por errores del pasado ni por la ansiedad del futuro, sino que logren mantenerse presentes y responder ante escenarios adversos.

En ese contexto, Messi ocupa un lugar central, aunque diferente al de otros ciclos. Según el especialista, Scaloni logró que el capitán dejara de cargar en soledad con la responsabilidad de salvar al equipo y volviera a ser, ante todo, un compañero más. Con el tiempo, el sueño del astro terminó convirtiéndose también en el sueño del grupo.

Para Jalife, la conexión de esta selección con la sociedad argentina se explica porque apareció en un momento de incertidumbre y fragmentación, ofreciendo la imagen de un colectivo que funciona. Valores como la humildad y la cooperación, concluyó, terminaron generando una identificación profunda con la gente.

En base a La Nación/GDA