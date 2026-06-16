En modo Scaloneta: un jugador de Inglaterra confesó qué aspecto de Argentina quieren imitar en el Mundial 2026

La Premier League es sin dudas una de las ligas más importantes y en cada Copa del Mundo, Inglaterra tiene uno de esos planteles que ilusionan, pero el único título de los Tres Leones fue cuando organizaron su Mundial en 1966 y nunca han podido ganar una Eurocopa. Con una de las ligas más fuertes del mundo y con grandes planteles, ¿en dónde están fallando los ingleses? Dan Burn, defensor, parecer tener la respuesta.

“No nos vemos durante largos períodos de tiempo y las conversaciones suelen ser bastante superficiales. Normalmente es solo un ‘Hola, ¿cómo estás?’. Tenemos que intentar conocernos a un nivel más profundo. Los equipos que terminan ganando torneos son precisamente los que tienen los vínculos más fuertes”, aseguró el jugador del Newcastle y tiene a un equipo en la mira. Los Tres Leones buscan volver a consagrarse y la mira está puesta en el último campeón: Argentina. ¿Qué aspecto de la selección albiceleste llamó la atención de los ingleses?

“Ves a Argentina en el último Mundial y daba la sensación de que todos estaban luchando los unos por los otros. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Y creo que a veces es difícil”, dijo Burn, de 34 años, y uno de los jugadores mas experientes del equipo de Thomas Tuchel que integra el Grupo L junto con Croacia, Ghana y Panamá e debutará este miércoles frente a los croatas en Dallas.

Pasaron 60 años del único título de la selección inglesa, que perdió las últimas dos finales de la Eurocopa. Con jugadores muy capaces, un buen entrenador y en un fútbol de estudio que no deja detalles al azar, la solución parece estar en lo anímico. Los buenos grupos salen campeones y en Inglaterra parecen haberlo notado.

Harry Kane, delantero del Bayern Munich, es una de las figuras de la selección de Inglaterra. Foto: AFP

El plantel de Inglaterra en el Mundial 2026:

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham).

Centrocampistas: Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa).

Atacantes: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli).