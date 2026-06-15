Dónde ver Francia vs. Senegal en vivo por el Grupo I del Mundial 2026: hora y canales que lo transmiten

Francia y Senegal jugarán el martes 16 de junio de 2026 a las 16:00, por el Grupo I del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

En la previa, el cruce aparece como uno de los partidos de mayor atractivo de la serie. Para Francia será una oportunidad de afirmarse desde el inicio ante un rival de peso, mientras que Senegal buscará sumar puntos valiosos en un grupo que puede exigir regularidad desde la primera fecha. Es una reedición del cruce por fase de grupos que tuvieron en 2002, cuando Francia, que al igual que ahora, venía de ser finalista en el Mundial anterior, y cayó frente a Senegal por 1-0.

Dónde ver el partido entre Francia y Senegal

El partido se podrá seguir desde Uruguay por DSports en televisión por cable y también vía streaming a través de DGO. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que será otra alternativa para ver el encuentro, como también lo son Canal 5 (televisión abierta), Antel TV, Disney+ Premium, DAZN, Flow y AUF.TV.

Para quienes busquen dónde ver Francia vs. Senegal, la recomendación será revisar la grilla de cada operador en la previa del partido, ya que la programación puede ajustarse según la cobertura completa de la jornada.

Historial entre Francia y Senegal

En el historial entre ambas selecciones figura un solo partido registrado: Senegal ganó ese encuentro por 1-0.

Los enfrentamientos entre franceses y senegaleses tienen una carga especial por el contraste de trayectorias. Francia, integrante de la UEFA, es una potencia mundial con títulos de Copa del Mundo en 1998 y 2018, además de consagraciones europeas en 1984 y 2000.

Su recorrido suele estar marcado por planteles de jerarquía internacional y futbolistas acostumbrados a competir en la élite de clubes europeos, como Kylian Mbappé, Michael Olise, o los atacantes estrella del Paris Saint-Germain campeón de Champions League: Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Michael Olise festejando un gol con la selección de Francia. @m.olise

Además, Francia viene de disputar las últimas dos finales del Mundial, consolidándose como uno de los países más fuertes de la época moderna.

Senegal llega con el respaldo de ser una de las selecciones africanas más fuertes de los últimos años. Fue campeón de la Copa Africana de Naciones en 2021 y en los Mundiales dejó una huella importante con su llegada a cuartos de final en 2002, una actuación que sigue siendo referencia para el fútbol del continente.

Ese antecedente favorable para Senegal le da un condimento adicional al presente del Grupo I. Francia intentará imponer su jerarquía y cambiar la tendencia del historial, mientras que el equipo africano procurará sostener su eficacia ante un rival de primer nivel.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.