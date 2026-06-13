La euforia por Estados Unidos tras la goleada ante Paraguay disparó precio de las entradas del Mundial 2026

La contundente victoria de Estados Unidos por 4-1 contra Paraguay en su debut en el Mundial 2026 no solo desató la ilusión de los hinchas locales, sino que también provocó un fenómeno inmediato fuera de la cancha ya que el precio de las entradas para los próximos partidos del seleccionado norteamericano se disparó en las plataformas de reventa.

Según datos de TicketData, las entradas para los encuentros restantes de la fase de grupos aumentaron en promedio un 75% en apenas tres días. El entusiasmo generado por el equipo dirigido por Mauricio Pochettino convirtió a los partidos de los estadounidenses en algunos de los más codiciados del torneo.

El próximo encuentro de Estados Unidos será el 19 de junio frente a Australia, en el Lumen Field de Seattle. En StubHub, la entrada más económica ya cuesta 1.698 dólares, mientras que las ubicaciones más exclusivas alcanzan los 46.119 dólares. En SeatGeek, el precio mínimo supera los 1.800 dólares.

La historia se repite para el tercer encuentro del Grupo D, ante Turquía el 25 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood. En ese caso, el boleto más barato ronda los 1.435 dólares, mientras que algunas localidades premium llegan hasta los 66.423 dólares.

Weston McKennie celebra el gol de Estados Unidos. Foto: AFP.

Antes del estreno mundialista, las entradas para el duelo ante Australia se conseguían por alrededor de 1.000 dólares. Sin embargo, la goleada sobre Paraguay aceleró la demanda. Durante el propio partido, los precios comenzaron a subir y continuaron en ascenso tras el pitazo final.

La selección estadounidense desplegó una actuación histórica en Los Ángeles, donde más de 70.000 espectadores presenciaron una de las mejores presentaciones del equipo estadounidense en una Copa del Mundo. Folarin Balogun anotó un doblete, Giovanni Reyna marcó otro de los tantos y Paraguay completó la cuenta con un gol en contra.

El impacto también alcanzó a los hipotéticos cruces de eliminación directa. Las entradas para el partido de dieciseisavos de final del 1° de julio, en el que podría participar Estados Unidos si avanza como líder de grupo, incrementaron notablemente su valor en el mercado.

Este escenario vuelve a poner el foco sobre el sistema de precios implementado durante el Mundial 2026, el más caro de la historia. Mientras la euforia de los aficionados impulsa cifras récord en la reventa, crecen los cuestionamientos por el acceso a un espectáculo que, para muchos, parece cada vez un evento más exclusivo.