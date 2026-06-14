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El País Ovación Mundial

Polémica en el Mundial por preguntas en español durante las conferencias: por qué no siempre están permitidas

Al marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Vinícius Jr o el neerlandés Frenkie De Jong no les permitieron responder en este idioma durante las conferencias de prensa donde no era el idioma oficial.

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Mateo Vázquez
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Juan Pablo Romero
14/06/2026, 16:35
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Vini Jr en conferencia de prensa de Brasil.
Vini Jr en conferencia de prensa de Brasil.
Foto: AFP.

Enviados - Miami, Estados Unidos

"¿Se puede preguntar en español?". Ha sido uno de los cuestionamientos que han marcado la agenda en las últimas horas por distintas situaciones que se dieron en las conferencias de prensa de los partidos del Mundial 2026.

La cuestión se ha planteado en la prensa después de que en los últimos días varios periodistas tratarán de hacer preguntas en español en Estados Unidos a figuras de la Copa del Mundo que hablan español de manera fluida pero los responsables de FIFA no lo permitieran.

Es el caso del marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Vinícius Jr o el neerlandés Frenkie De Jong, en conferencias de prensa donde el español no era el idioma oficial de la misma, por lo que no existía traductores simultáneos para preguntas y respuestas en ese idioma.

Según pudo saber Ovación con fuentes de FIFA, cada selección elige su idioma, que suele ser el que habla ese país, y las preguntas y respuestas solo pueden ser en este predeterminado o en inglés, por lo que no cuentan con traductores in situ para otros idiomas. Por ejemplo, en el caso del encuentro Uruguay vs. Arabia, las consultas deberán ser en español, árabe o inglés.

En la previa a Marruecos y Brasil, un periodista de DAZN quiso preguntar a Vinicius y comenzó en inglés. "En español, en español", le dijo el brasileño, sorprendido de que ese periodista en cuestión al que ve habitualmente en España, le estuviese hablando en otro idioma. "Es que creo que no se puede", contestó el periodista.

"Sí se puede", respondió Vini. En ese momento intervino la organización de la FIFA para indicar que solo se permitían preguntas en inglés o en portugués.

La cuestión generaba debate este domingo y las redes sociales, entre los que defendían que según las normas FIFA los idiomas a utilizar en las conferencias oficiales son los de las selecciones nacionales y el inglés, y entre los que recordaban que el español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos y la de México, uno de los coanfitriones del torneo.

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