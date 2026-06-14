Marruecos hizo historia en el Mundial: hizo coincidir en cancha 11 jugadores nacidos en el extranjero

En el empate 1-1 con Brasil en el debut del Grupo C del Mundial 2026, la selección de Marruecos estableció un récord sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo vinculado al territorio de origen de sus jugadores.

El 11 inicial marroquí tenía un solo futbolista nacido en el país: Azzedine Ounahi, oriundo de Casablanca. Sin embargo, durante el segundo tiempo fue sustituido y Marruecos pasó a tener durante varios minutos a once jugadores nacidos en el extranjero simultáneamente sobre el campo de juego, algo nunca visto en un Mundial.

La particularidad refleja el exitoso trabajo que la federación marroquí viene realizando desde hace años para captar talentos de la diáspora. Los once futbolistas que coincidieron en cancha nacieron en Canadá, España, Francia, Bélgica y Países Bajos.

El 11 histórico de Marruecos con jugadores nacidos en el extranjero

Yassine Bounou / Montreal, Canadá

Achraf Hakimi / Madrid, España

Issa Diop / Toulouse, Francia

Chadi Riad / Palma, España

Noussair Mazraoui / Leiderdorp, Países Bajos

Neil El Aynaoui / Nancy, Francia

Ayyoub Bouaddi / Senlis, Francia

Chemsdine Talbi / Sambreville, Bélgica

Samir El Mourabet / Strasbourg, Francia

Bilal El Khannouss / Molenbeek, Bélgica

Ismael Saibari / Terrassa, España

Ounahi fue sustituido a los 65' junto a Brahim Díaz (nacido en Málaga, España), e ingresaron por ellos Chemsdine Talbi y Samir El Mourabet.

La cosa no quedó ahí: al minuto 80 el entrenador Mohamed Ouahbi (también nacido en Bruselas, Bélgica) realizó otro doble cambio: entraron Ayoube Amaimouni (Catalunya, España) y Anass Salah-Eddine (Amsterdam, Países Bajos) por Mazraoui y El Khannouss, y el 11 se mantuvo íntegramente con jugadores extranjeros.

Recién al minuto 89 de juego se terminó la pintoresca situación, cuando ingresó Soufiane Rahimi (nacido en Casablanca, Marruecos) por Saibari.

Brasil 1-1 Marruecos

Más allá de la curiosidad estadística, Marruecos también dio la nota dentro de la cancha. Los Leones del Atlas estuvieron cerca de derrotar a una de las selecciones favoritas al título. Ismael Saibari abrió el marcador a los 21 minutos tras una asistencia de Brahim Díaz, mientras que Vinícius Júnior igualó para Brasil a los 32'.

La primera fecha del Grupo C se completó con el triunfo de Escocia por 1-0 sobre Haití gracias a un gol de John McGinn. De esta manera, escoceses lideran la serie con tres puntos, mientras que Marruecos y Brasil suman una unidad.

La próxima jornada se disputará el 19 de junio. Marruecos enfrentará a Escocia y Brasil jugará ante Haití, en dos encuentros que comenzarán a perfilar la clasificación a los octavos de final.