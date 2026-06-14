Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 14 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

La actividad por el Mundial 2026 no cesa y este sábado se disputarán cuatro partidos. Ecuador frente a Costa de Marfil y Países Bajos ante Japón son los partidos destacados de la jornada.

A las 14:00 horas se abre el día con un debut nada sencillo de Curazao en Copas del Mundo. Alemania será su primer escollo en la competición que buscará quebrar una racha negativa en debuts, debido a que perdió en los últimos dos, en los cuales quedó eliminado además por primera vez en su historia, en fase de grupos.

Alemania vs. Curazao

Hora: 14:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Houston.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR).

Asistentes: Zakadia Brinsi y Mostafa Akarkad (MAR).

VAR: Hamza el Farik (MAR) y Nicolás Gallo (COL).

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz;, Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room; Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer; Sherel Floranus, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Juninho Bacuna, Deveron Fonville; Jürgen Locadia, Tahith Chong. DT: Dick Advocaat.

Promesa de partidazo

En el segundo turno se medirán dos selecciones que se han acostumbrado a ser habituales en la Copa del Mundo. Países Bajos planta bandera en Estados Unidos con una generación cargada de futbolistas de equipos elite de Europa. Sin embargo se medirá a una selección de Japón que en los amistosos sorprendió al mundo derrotando a Inglaterra y Brasil.

Países Bajos vs. Japón

Hora: 17:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 que van por TV abierta, señal de cable y AntelTV por streaming. Disney+.

Estadio: Dallas.

Árbitro: Ismail Elfath (USA).

Asistentes: Corey Parker y Kyle Atkins (USA).

VAR: Armando Villarreal (USA) y Rodolpho Toski (BRA).

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong; Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo; Donyell Malen. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Junya Ito; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Otro estreno sudamericano

La selección de Ecuador celebra un gol en la Copa América. Foto: Archivo.

Ecuador se juega, en la primera fecha, el partido más importante de la fase de grupos. La selección de Sebastián Beccacece tiene a Costa de Marfil como su rival directo para clasificar en los dos primeros lugares del grupo.

La selección sudamericana llega con un extenso invicto de 19 partidos, con resonantes resultados, como el triunfo frente a Argentina en Guayaquil o la victoria de visitante frente a Colombia.

Ecuador basó su clasificación al Mundial gracias a la solidez defensiva que tuvo el equipo, recibió apenas cinco goles en la Eliminatoria, siendo con diferencia el equipo que menos tantos permitió.

Está claro que el fuerte de la selección sudamericana está en ese sector, teniendo en sus filas a dos jugadores que vienen de disputar la final de la Champions, Willian Pacho y Piero Hincapié, mientras que Moisés Caicedo fue el motor del Chelsea que celebró el Mundial de Clubes en Estados Unidos el año pasado.

La postura de Beccacece ha dividió aguas en Ecuador, pero indiscutiblemente los resultados los consiguió, más allá de una elevada cifra de empates.

Pero ahora tendrá una prueba de fuego frente a una selección africana, que genera un mal recuerdo en el pueblo ecuatoriano debido a que su selección fue eliminada de la pasada Copa del Mundo a manos de Senegal.

En auge

Costa de Marfil llega con antecedentes que lo ilusionan con soñar en grande en el torneo. El equipo dirigido por Emerse Faé viene de derrotar a Francia de visitante en la previa al Mundial, mientras que en la fecha FIFA de marzo derrotó a Escocia y goleó a Corea del Sur. Para el debut será baja el jugador de la Roma, Evan Ndicka.

Costa de Marfil vs. Ecuador

Hora: 20:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Filadelfia.

Árbitro: François Letexier (FRA).

Asistentes: Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni (FRA).

VAR: Jarred Gillett (ENG) y Willy Delajod (FRA).

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessié; Oumar Diakité, Amad Diallo, Simon Adingra; Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

Ecuador: Hernán Galindez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Kendry Páez, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Enner Valencia, John Yeobah. DT: Sebastián Beccacece.

Cierran la jornada

Dentro de un grupo parejo, Suecia y Túnez ponen en juego puntos pesados en Monterrey. Los escandinavos intentarán imponer su poderío de ataque, frente a una selección que nunca pudo superar la fase de grupos.

Suecia vs. Túnez

Hora: 23:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Monterrey.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG).

Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez (ARG).

VAR: Juan Lara (CHI) y Antonio García (URU).

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren; Alexander Isak, Vyktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

Túnez: Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Rani Khedira; Elias Achouri, Firas Chaouat, Ismael Gharbi. DT: Sabri Lamouchi.