La lista de Bielsa para el Mundial 2026 tiene un récord histórico de ausencia en las grandes ligas de Europa
La selección de Uruguay dice presente por quinta vez consecutiva en una Copa del Mundo con el argentino como técnico, pero con una tendencia que va a la baja en el siglo XXI.
La selección de Uruguay que disputará el Mundial 2026 presenta una particularidad que marca un cambio de época: es la que menos futbolistas tiene en las cinco grandes ligas de Europa en el siglo XXI.
De los 26 convocados por Marcelo Bielsa, apenas ocho juegan actualmente en clubes de Inglaterra, España, Italia, Alemania o Francia, lo que representa el 30,8% del plantel. Se trata del porcentaje más bajo entre las seis últimas Copas del Mundo en las que participó Uruguay. Si bien en Sudáfrica 2010 también fueron ocho jugadores pero sobre una lista de 23 futbolistas, lo que representó un 34,8%.
La cifra contrasta con la realidad de otras generaciones recientes y refleja un cambio en los destinos de los futbolistas uruguayos. Mientras que durante años las principales figuras de la selección se concentraban mayoritariamente en las grandes ligas europeas, hoy el mapa futbolístico está mucho más diversificado.
En Corea-Japón 2002, por ejemplo, 14 de los 23 convocados militaban en alguna de las cinco ligas más poderosas del continente europeo, equivalente al 60,9% del plantel. Fue el registro más alto de la serie, impulsado principalmente por la importante presencia de futbolistas en Italia, que por entonces era uno de los destinos preferidos de los uruguayos.
La tendencia obviamente osciló entre Mundial y Mundial, pero nunca en este siglo había alcanzado un nivel tan bajo como el actual. En Brasil 2014 la cifra subió a 13, en Rusia 2018 fue de 11 y en Qatar 2022 llegó a 10. Para 2026 el número volvió a caer hasta ocho, pese a que las convocatorias mundialistas ahora permiten tres jugadores más que en las ediciones anteriores.
La explicación está en la creciente dispersión de los futbolistas uruguayos por mercados que ganaron protagonismo en los últimos años. Brasil, Portugal, México, Estados Unidos, Argentina e incluso Arabia Saudita, aparecen hoy como destinos cada vez más frecuentes para los integrantes de la selección.
Lejos de significar necesariamente una pérdida de calidad, el dato refleja un cambio estructural en el mercado internacional. El fútbol uruguayo continúa exportando talento, pero ya no exclusivamente hacia las ligas consideradas históricamente como las más poderosas de Europa y el mundo.
A días del debut mundialista, la lista de Bielsa ofrece así una fotografía diferente a la de otras generaciones: menos presencia en la elite tradicional europea y una representación mucho más repartida en el mapa futbolístico global.
Corea–Japón 2002
Sudáfrica 2010
Brasil 2014
Rusia 2018
Qatar 2022
Estados Unidos–México–Canadá 2026
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