Uruguay en el Mundial: práctica de confirmaciones, la novedad de Bielsa y el buen augurio en el estadio de Miami

Enviados especiales a Miami - Estados Unidos

Este sábado la selección de Uruguay volvió a entrenar en el Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen (México) donde los primeros 15 minutos volvieron a ser abiertos a los medios de comunicación presentes en el lugar. En esta oportunidad, y a diferencia de lo que sucedió en los primeros dos entrenamientos abiertos, se lo pudo ver a Marcelo Bielsa en el campo de juego, el DT de la Celeste que este domingo hablará con los periodistas en el Hard Rock Stadium donde se jugará el partido de este lunes (hora 19:00) contra Arabia Saudita, en el debut en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.

En relación al equipo no hubo mayores novedades. Nuevamente el plantel fue dividido en dos y los titulares, que trabajaron juntos, fueron: Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez.

Fede Valverde en acción en el entrenamiento. Foto: Uruguay.

Además, ya desde este viernes está trabajando con normalidad junto a sus compañeros José María Giménez, que está recuperado de la gripe que lo afectó en los últimos días, según confirmó el director de selecciones Jorge Giordano. El otro que está bien es Joaquín Piquerez, por lo que es probable que ambos vayan al banco de suplentes. Ni Ronald Araujo ni Giorgian de Arrascaeta estarán a la orden de Bielsa.

El buen augurio en el estadio donde Uruguay debutará

El Hard Rock Stadium de Miami. Foto: El País.

Este sábado el equipo de El País y Ovación viajó rumbo a Miami, sede del partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Tras retirar las acreditaciones, justo estaba la prueba de sonido del escenario y ¿qué estaban probando? El himno de Uruguay y pasando la canción de No te va a gustar, en la que participa Jorge Drexler, "Cielo de un solo color". Ojalá que sea el augurio de un buen comienzo de la Celeste en su camino en la Copa del Mundo, en la que también enfrentará en la fase de grupos a Cabo Verde y España.

Fuimos con @mateovazma a retirar las acreditaciones al Hard Rock Stadium de Miami y justo estaban probando el sonido con esta canción… Lindo augurio 🇺🇾💪🏼 @ovacionuy @fifaworldcup_es pic.twitter.com/hVktyyXTgU — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 13, 2026

Álvaro Núñez, integrante del equipo de dirección deportiva de la selección y responsable de logística, junto al chef Aldo Cauteruccio, viajaron también este sábado y fue el grupo de avanzada, pero el plantel junto a los dirigentes viajarán a Miami este domingo a la hora 14:00, llegando a media tarde a Estados Unidos. El vuelo tiene una duración aproximada de una hora y media. Posterior al viaje, Bielsa y un jugador brindarán una conferencia de prensa en el estadio, tal cual lo estipula la reglamentación FIFA en estos certámenes.

Vale recordar que los 12 jugadores sparrings no viajarán a Miami y se quedarán en Playa del Carmen ya que no hay acreditaciones para todos tal cual lo informó con Ovación el director de selecciones Jorge Giordano. Se otorgan un cupo de acreditaciones que no fue posible cambiar para este primer partido, aunque a nivel dirigencial ya se hicieron las gestiones y los jóvenes futbolistas podrán estar para el encuentro contra Cabo Verde.

Uruguay debutó en este estadio en el primer partido de la Copa América 2024, en el que la Celeste venció a Panamá 3-1. Durante el Mundial, el estadio de Miami albergará siete partidos; además de los dos de nuestra selección, jugará Brasil contra Escocia, Portugal ante Colombia, el juego por el tercer puesto, un duelo de dieciseisavos de final y otro de los cuartos de final.