Mundial 2026 en vivo hoy 14 de junio: últimas noticias de la Selección de Uruguay, partidos y las sorpresas

Este domingo 14 de junio es la cuarta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y previa al debut de Uruguay: mañana lunes contra Arabia Saudita en Miami. Por lo tanto es un día con muchas novedades vinculadas a la Celeste de Marcelo Bielsa, que continúa con su puesta a punto en Playa del Carmen, México.

Pero por supuesto que también es un día cargado de partidos imperdibles, como el estreno de una campeona del mundo y de un sudamericano. El primer partido de la jornada es el de Alemania frente a Curazao en Houston (14:00 horas) por el grupo E, zona por la que también van a jugar desde las 20:00 horas Costa de Maril y Ecuador en Philadelphia.

Asimismo, por el grupo F debuta la "Naranja Mecánica": Países Bajos enfrenta a Japón en otro partidazo que comienza a las 17:00 horas en Dallas. Y cierran Suecia y Túnez en Monterrey a última hora (23:00).