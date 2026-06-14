Complicaciones de Uruguay a horas del debut en el Mundial: retrasado el vuelo por error de FIFA con la documentación

Existen complicaciones para la selección de Uruguay a horas del debut en el Mundial 2026, ya que su vuelo para debutar ante Arabia Saudita en Miami (lunes 19 horas de Uruguay) se encuentra retrasado por un error de FIFA con la documentación. Ovación confirmó que el vuelo a esta hora está demorado al menos entre tres y cuatro horas con su despegue de México hacia Estados Unidos.

El motivo es que la FIFA tenía que realizar la gestión de un trámite para que el chárter pueda volar desde Playa del Carmen a Estados Unidos y brindar un permiso, el cual no estaba a la hora de realizar todo el análisis del papeleo y es por eso hay una gran incertidumbre respecto a cuándo podría llegar a viajar a Uruguay.

Existen también algunos plazos y obligaciones del Mundial que se tienen que cumplir, que tienen que ver con la hora de llegada que no puede superar las 19:00 de Miami (una hora menos que Uruguay), por la cantidad de horas previas que el seleccionado debe estar, que son 24 horas en la ciudad en donde se juega el partido. En vuelo tiene una duración de una hora y 45 minutos.

Esta complicación haría que exista la posible cancelación de las conferencias de prensa que estaban estipuladas por parte de Marcelo Bielsa y José María Giménez. En caso de no llegar a tiempo, que es lo más factible, se cancelarán y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tendrá que pagar una multa.

Cabe dejar en claro que en este caso la responsabilidad de la omisión del papeleo es plenamente de parte de la FIFA y no de la AUF.

Mientras las autoridades definen los pasos a seguir, el plantel espera en el complejo Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen.