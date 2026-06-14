Los parches para campeones, leyendas y debutantes del Mundial 2026: qué significa cada uno

El Mundial 2026 no solo trajo novedades deportivas. La FIFA implementó por primera vez un sistema de parches especiales en las camisetas para distinguir a campeones del mundo, leyendas del torneo, ganadores de premios individuales y debutantes en la Copa del Mundo.

La innovación quedó especialmente visible en el debut de Brasil ante Marruecos, cuando la selección verdeamarelha lució un parche dorado exclusivo reservado para las selecciones campeonas del mundo, idéntico al que lucirá Uruguay.

Parche oficial: dorado para campeones, estándar para el resto

Todas las selecciones llevan el parche oficial del Mundial 2026 en la manga derecha. Sin embargo, los siete países que alguna vez ganaron la Copa del Mundo cuentan con una versión especial en color dorado: Uruguay, Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Inglaterra y España.

Las demás selecciones utilizan la versión estándar del emblema, que cambia entre blanco o negro según el color predominante de la camiseta.

Parches del Mundial 2026: dorados para los campeones del mundo y estándar para el resto. Imagen: FIFA

Parche Leyenda

Otra de las novedades es el denominado "Legacy Patch" o parche leyenda, destinado a futbolistas que alcanzaron una marca histórica de participaciones mundialistas.

Entre los casos más destacados aparecen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, quienes disputan su sexta Copa del Mundo y reciben una distinción especial por su trayectoria en el torneo.

Se especula que Fernando Muslera, que dice presente en su quinto Mundial consecutivo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual), pueda lucirlo, pero todavía se desconoce.

Parche por premios individuales

La FIFA también creó una insignia para reconocer a futbolistas que ganaron algunos de los máximos premios individuales del fútbol internacional.

Pueden utilizarlo los ganadores del Balón de Oro, la Bota de Oro o el Guante de Oro de los Mundiales.

Uno de los ejemplos más notorios es el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, quien lucirá dicho parche gracias al Guante de Oro obtenido en Qatar 2022. También entran en esta categoría figuras como Messi, ganador del Balón de Oro de aquel Mundial y también del de 2014.

Parche dorado de campeón del mundo en la camiseta de Brasil en el Mundial 2026. Foto: Reproducción

Parche debutante

La cuarta gran novedad es el "Debut Patch", reservado exclusivamente para los jugadores que disputan su primer partido en una Copa del Mundo.

El distintivo se utiliza únicamente en ese encuentro y luego es retirado de la camiseta. Entre los futbolistas que estrenaron esta insignia en Estados Unidos, México y Canadá aparecen varias de las principales figuras jóvenes del fútbol mundial.

La Celeste tiene nueve debutantes en su lista de 26 jugadores: Santiago Mele, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria, Brian Rodríguez, Maxi Araújo, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Además de su valor simbólico, la FIFA prevé conservar estos parches para futuros productos coleccionables vinculados al Mundial.

La iniciativa convierte a las camisetas de 2026 en las más personalizadas de la historia de la Copa del Mundo. Con solo observar una manga, ahora es posible saber si un futbolista es debutante, una leyenda del torneo, un ganador de premios individuales o si representa a una selección campeona del mundo.