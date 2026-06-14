De la vuelta de Haití tras 52 años, a una selección que superará los 90 años de ausencia en Mundiales

Para muchos haitianos ayer fue el primer partido que presenciaron de su selección en un Mundial. Veteranos que aquel 15 de junio de 1974 celebraron como niños el primer gol de su selección en una Copa del Mundo, en el debut frente a Italia, volvieron a vibrar un día soñado luego de 52 años. Boston recibió a los hinchas caribeños que sufrieron la derrota 1-0 ante Escocia, pero seguramente orgullosos por un equipo que compitió y estuvo muy cerca de llevarse su primera unidad del máximo torneo del fútbol. El miércoles lo harán los congoleños en su partido frente a Portugal, pero tres selecciones tuvieron una espera mayor a lo largo de la historia.

Noruega vivirá la Copa del Mundo gracias a Erling Haaland. El delantero del Manchester City fue el goleador de las Eliminatorias en el planeta con 16 goles. Pero en 1994 una generación de la que formaba parte su padre, Alfie, devolvió a los nórdicos al máximo torneo de fútbol luego de 56 años. Probablemente niños que en 1938 se ilusionaron al otro lado de la radio con una selección que llevó a alargue al vigente campeón, Italia, volvieron a vivir el Mundial como abuelos.

El mismo tiempo esperó Egipto. En 1934 cruzó el Mediterráneo para vivir la Copa del Mundo y 54 años después volvieron a Italia para tener su revancha en la edición de 1990.

Pero la espera más larga hasta ahora fue la de Gales. Los británicos estuvieron ausentes entre 1958 y 2022. Generaciones vieron al equipo en un Mundial en el inicio de su vida y nuevamente en el final.

Sin embargo hay un país que sigue en la espera, que posiblemente son pocos quienes atestiguaron la participación de su selección en 1938 y que 88 años después sigan a la espera de que Cuba vuelva a disputar un Mundial.