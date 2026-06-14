Alemania 0-0 Curazao en vivo por el grupo E del Mundial 2026: un campeón del mundo ante un debutante

La siempre temible selección de Alemania debuta en este Mundial 2026 frente a, precisamente, un debutante: Curazao. El partido se juega en el Estadio de Houston y está previsto para comenzar a las 14:00 horas (de Uruguay).

Se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Los germanos buscarán romper una racha adversa que los persigue en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, en las que perdieron en el estreno y también fueron eliminados por primera vez en su historia en la fase de grupos (de forma consecutiva). Luego de ser campeones en Brasil 2014 y sumar su cuarta estrella, perdieron con México (0-1) en el debut de Brasil 2014 y con Japón (1-2) en el debut de Qatar 2022.

Enfrente está una de las selecciones que hace su estreno absoluto en una Copa del Mundo y, a priori, una de las más débiles. Pero deberá hablar en la cancha e intentar dar la sorpresa ante una potencia mundial.

Alemania - Cuarzao

Alemania: Manuel Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Musiala, Sané, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao: Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Floranus; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Hansen, Chong, Locadia. DT: Dick Advocaat.

Día: domingo 14 de junio

Hora: 14:00

Estadio: Houston

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR).

Asistentes: Zakadia Brinsi y Mostafa Akarkad (MAR).

VAR: Hamza el Farik (MAR) y Nicolás Gallo (COL).