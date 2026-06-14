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El País Ovación Mundial

Países Bajos vs. Japón en vivo por el Mundial 2026: promesa de partidazo para abrir el Grupo F del torneo

Los dirigidos por Ronald Koeman, siempre protagonistas, buscarán empezar con el pie derecho la competencia ante un rival duro como ya lo han demostrado los nipones.

El País
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14/06/2026, 17:00
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El Estadio de Dallas en la previa del partido entre Países Bajos y Japón por el Mundial 2026.
El Estadio de Dallas en la previa del partido entre Países Bajos y Japón por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El Grupo F del Mundial 2026 se abre con un partidazo. Es que Países Bajos y Japón se enfrentan en el AT&T Stadium de Dallas (17:00) buscando comenzar su camino en la Copa del Mundo con el pie derecho. Ambas selecciones parten como favoritas en una serie que, de todas maneras, también tiene a Suecia y Túnez.

Los dirigidos por Ronald Koeman, habituales protagonistas pero sin la chance de conseguir el título hasta el momento, apuntan a romper la racha y para ello tienen que hacer un camino casi perfecto que buscarán iniciarlo ante una selección siempre complicada como la nipona.

El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5, AntelTV y Disney+.

Países Bajos vs. Japón:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

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